Carabinieri per la tutela del patrimonio Unesco | nel calendario c' è anche Ferrara

Milano - Carabinieri arrestano padre violento - figlio di 8 anni scrive : 'Siete supereroi' : Un paio di giorni fa i carabinieri della Compagnia Porta Magenta di Milano hanno ricevuto un biglietto di ringraziamento molto speciale. 'Siete dei supereroi fantastici', si legge nelle poche righe scritte in stampatello, 'salvate tutto il mondo, a volte anche sparando e parlando'. Il messaggio, che ha commosso l'intero Comando, è stato consegnato da un bimbo di soli 8 anni che, da quando era piccolo, è stato costretto, con la sorellina, a ...

Milano : arrestato dai Carabinieri il maestro di un asilo per aver maltrattato i bambini : PRIMAPRESS, - PERO, Milano, - Il maestro di una scuola dell'infanzia alla periferia di Milano è stato arrestato per maltrattamenti su bambini tra i 2 e i 5 anni. Le telecamere installate dai ...

Il papà picchia la mamma. E il figlio di 8 anni ringrazia i Carabinieri : "Siete i miei super eroi" : Un pregiudicato marocchino di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano per maltrattamenti nei confronti della moglie, una cittadina italiana 26enne che, come riportato dall'Ansa, ha raccontato di aver subito violenze davanti ai figli fin dal 2012.Intorno al primo pomeriggio di ieri, la ragazza avrebbe trovato il coraggio di chiedere aiuto, chiamando i carabinieri ai quali avrebbe raccontato di essere stata picchiata e segregata in ...

Arrestano il papà violento con la madre - bimbo di otto anni scrive ai Carabinieri : "Supereroi" : Il piccolo ha consegnato un biglietto ai militari ringraziandoli per aver salvato dalle botte la giovane mamma: "Siete dei...

Carabinieri arrestano il papà che picchia la mamma - il figlioletto li accoglie così : 'Siete super eroi' : 'Carabinieri salvate tutto il mondo, a volte sparando e parlando. Siete dei super eroi fantastici. Ciao!'. così ha scritto un bimbo di 8 anni dopo che il padre marocchino di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Milano, per ...

Milano - i Carabinieri arrestano il padre violento e il figlio scrive : "Supereroi" : Da anni vedeva il padre picchiare la sua mamma, così quando i carabinieri hanno arrestato l'uomo, un bambino milanese di 8 anni ha sentito il bisogno di scrivere un commovente biglietto di ...

"Siete i miei supereroi" - bimbo scrive ai Carabinieri dopo l'arresto del padre : da anni picchiava la mamma : Il piccolo, otto anni, ha fatto un disegno per i militari che sono arrivati in casa sua in via Bolla

Caso Marrazzo - quattro Carabinieri condannati per il tentato ricatto : Inflitti 10 anni di reclusione a Nicola Testini e Carlo Tagliente, 6 anni e mezzo a Luciano Simeone e 3 anni a Antonio Tamburrino

Roma - foto hot online : aperta uninchiesta su maresciallo dei Carabinieri : Ora si sta cercando di fare luce per capire come siano circolate quelle foto e come siano diventate virali. Si lavora su più ipotesi, dal profilo hackerato alla vendetta di un ex, fino al Ricatto di ...

Foto hot in rete - marescialla dei Carabinieri trasferita a Roma : aperta un'indagine : Una marescialla dei carabinieri di Roma è stata trasferita da quattro giorni. Un caso come tanti, se non fosse che la ragazza fosse molto appariscente e al centro di un mistero: quello di alcune Foto ... noadsense

Milano - maxi rissa in centro con sassaiola : ferite lievi per due Carabinieri e cinque denunciati : Una lite tra due gruppi degenera in pochi minuti con inseguimenti nelle strade intorno e cocci di bottiglia. I due militari, i primi a intervenire, vengono feriti. Si cercano le persone fuggite all'arrivo delle pattuglie

Milano - maxi rissa in centro con spranghe e lancio di sampietrini : feriti due Carabinieri - 5 persone fermate : È iniziata nel mezzanino della metropolitana di Cadorna ed è poi proseguita nelle strade limitrofe alla piazza, con lancio di sampietrini e pali di divieto della sosta sradicati, la mega rissa scoppiata intono alle 22 di sabato in pieno centro a Milano. Coinvolti una ventina di giovani nordafricani e centrafricani, mentre due carabinieri intervenuti per sedarla sono rimasti feriti in modo lieve. Tutto è iniziato poco dopo le 22, per una ...

Perquisizione in corso a Mantova : 70 Carabinieri e unità cinofile - setacciati i campi nomadi : Nella giornata odierna il Reparto Operativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Mantova sta effettuando importanti perquisizioni. Perquisizioni in atto E' stata data esecuzione a 5 decreti di ...

ALCAMO : OPERAZIONE -DARK VILLAGE- Carabinieri ESEGUONO SEI MISURE CAUTELARI AL VILLAGGIO REGIONALE : Non era ancora sorto il sole quando sabato i CARABINIERI della Compagnia di ALCAMO, raccogliendo i frutti di una complessa attività di indagine protrattasi dal gennaio all'aprile 2018, eseguivano un'...