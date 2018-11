Captain America - Civil War | Il Film Stasera su Rai 2

Captain America : Civil War - conflitto interno tra gli Avengers trama e curiosità : Anche i supereori litigano tra loro: il conflitto intestino tra le fazioni dei due leader Steve Rogers e Tony Stark, in disaccordo sulle modalità di salvare la Terra, va in onda con Captain America: Civil War, in onda giovedì 29 novembre alle 21.20 su Rai2. Captain America: Civil War, trailer Captain America: Civil War, trama Steve Rogers (Captain America interpretato da Chris Evans) è al comando della nuova squadra di Avengers con lo scopo di ...

Giovedì 29 novembre 2018 : stasera in Tv L'allieva 2 - Captain America : Civil War - Biancaneve e il cacciatore e Changeling : Captain America: Civil War, Rai 2,: Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la citta' di Laos, in ...

Se John Cena succede a Chris Evans come Captain America : John Cena potrebbe essere il prossimo Captain America. Un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede, soprattutto dopo che il wrestler ha postato sul suo profilo Instagram lo scudo del celebre personaggio della Marvel. Naturalmente è ancora presto per sapere se sarà realmente lui il prescelto: eventuali annunci ufficiali arriveranno dopo l’uscita di Avengers 4 (prevista per il 3 maggio 2019), l’ultimo film con Chris ...

