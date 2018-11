Capodanno a Rimini con Nek per festeggiare l’arrivo del 2019 | “Felice di cantare nella

optimaitalia

(Di giovedì 29 novembre 2018)Ilcon Nek celebra l'arrivo dele saluta il 2018 con una serata all'insegna della buona musica e con un ospite d'eccezione che si è già detto entusiasta di suonaresua regione. Il concerto sarà avviato in Piazzale Fellini a partire dalle 22 e sarà la giusta occasione per ripercorrere la lunga carriera di Filippo Neviani esplosa con Laura Non C'è, con un successo che non si è più fermato fino al rilascio di Unici, suo ultimo disco di inediti che ha raggiunto il mercato nel 2016.Ad avviare il concerto sarà Anna Pettinelli, che sarà presente fino alla mezzanotte per i fuochi d'artificio tra il Grand Hotel e la spiaggia con i quali si saluterà il 2018 e si accoglierà il."Sono felice di poter passare la fine dell'annomia Regione e sarà ancora più bello farlo sul palco di. Ci vediamo lì"Queste le parole con le quali Filippo ...