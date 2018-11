Capelli | i tagli di ispirazione 2000

Capelli - i tagli per le over 50 : I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli di Capelli per le over 50 I tagli ...

Tagli di Capelli e chiome di colore grigio per l'inverno : il carré - il bob e i fiocchi : Nell'inverno 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli. In particolare ci saranno le chiome corte, medie e lunghe di colore grigio. Questa moda riuscirà ad accontentare le donne di tutte le età. Adesso vedremo le ultime novità a riguardo. Nuovi Tagli Non importa se questi capelli saranno tinti o naturali, l'importante sarà portarli in base ai lineamenti del volto e della carnagione. L'hairstyle in questione era una moda di anni fa, però anche ...

Turchia - folla in fila per il parrucchiere “pipistrello” : taglia i Capelli appeso al soffitto : Un parrucchiere turco ha escogitato un bizzarro modo per ampliare la sua clientela: fare barba e capelli appeso al soffitto come un pipistrello.Continua a leggere

I tagli di Capelli da provare questo inverno : Ogni stagione la stessa domanda: che taglio di capelli provare per la stagione fredda? Ma se lo scorso anno erano le barbe le favorite a cui cedere, lasciando i capelli in secondo piano, oggi l’hair cut torna a essere protagonista. Qui le idee di tagli dalle sfilate Autunno/inverno 2018-19. Da lord. Torna il good boy con un mosso naturale e un ciuffo armonioso sulla fronte. Da imitare quello della sfilata Dunhill, iper lucido e ...

Tagli di Capelli corti e lunghi inverno : il pixie - il caschetto e il lob : Nell'inverno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare saranno molto amate le chiome corte e lunghe ideali per realizzare styling sempre diversi. Adesso vedremo tutte le novità del momento. Tagli corti Nella nuova stagione i short cut saranno molto più personalizzabili e disinvolti. Si vedranno i caschetti, da portare mossi o lisci e i pixie cut. Da non dimenticare nemmeno i Tagli boyish: tutti questi hairstyle ...

Tagli di Capelli corti inverno : carré lungo - bob sfilato e la tonalità caramello : Nell'inverno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare ci saranno i Tagli corti, ma soprattutto il caschetto. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento. Il caschetto La sua origine è davvero molto antica, perché è stato ideato nel '900. Ogni giorno il caschetto si evolve in nuove versioni, tutte perfette per adattarsi a ogni volto e stile. Detto questo, esiste il carré lungo o meglio conosciuto come long bob: ...

L’amica geniale - Ludvica Nasti e la vittoria contro leucemia : ‘Quella volta che mi hanno tagliato i Capelli’ : Ha superato 8mila piccole rivali e alla fine il regista Saverio Costanzo ha scelto lei, Ludovica Nasti, per dare il volto a Lia, una delle protagoniste della fiction “L’amica geniale” tratta dai bestsellers di Elena Ferrante, in onda su Rai 1 e Timvision dal 27 novembre. Sul set ha dovuto affrontare momenti complicati, come la sveglia alle 6 del mattino, l’insegnante privato il pomeriggio per non restare indietro con il ...

Tagli di Capelli inverno - le acconciature : la coda - le chiome sciolte e i raccolti : Nell'inverno 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli. In particolare ci saranno molte acconciature da sfoggiare anche nelle feste natalizie, come tipo: lo chignon, la coda e i capelli sciolti. Adesso vedremo tutte le ultime proposte, per look molto originali. Chioma sciolta Tutti gli styling proposti arrivano direttamente dalle passerelle di moda. Si inizierà con i capelli sciolti, quindi via libera con le onde, da scegliere piatte, ben ...

Tagli di Capelli corti in inverno : il pixie - il collarbone cut e il colore Sunkissed hair : Nell'inverno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. Però quelle più richieste, senza nessun dubbio saranno le chiome corte, tutte molto facili da portare e sopratutto da acconciare. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento. Tagli corti da imitare Dai vari social continuano ad arrivare molte proposte per quanto riguarda le chiome corte. Questo tipo di hairstyle è sempre molto amato, anche dalle star. La prima è stata ...

Tagli di Capelli corti prossimo inverno : il pixie - il bob e le tonalità del rosso : Nell'inverno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli, ideali per accontentare tutte le donne. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte. Le ultime novità al riguardo vedono il rosso e il castano a farla da padroni. Tagli corti Le chiome corte sono sempre molto facili da portare e da acconciare. Di tendenza ci sarà il famoso pixie cut che, grazie ai suoi ciuffi spettinati, regalerà un look molto sbarazzino. Non ...

Pesaro. Il bimbo piange e non vuole farsi tagliare i Capelli : tutto il salone canta per lui : Un bambino in lacrime è stato consolato con una canzone dallo staff e i clienti di un barber shop di Pesaro. Abbiamo sentito i ragazzi del CFC Staff Parrucchieri Unisex che ci hanno raccontato com'è andata.... Tagliarsi i capelli non è mai stato così divertente!Continua a leggere

Douglas Costa - che ti sei messo in testa? Taglio di Capelli con il fulmine : E' abbastanza chiaro che il ragazzo ci tenga in modo particolare, al suo "marchio", tanto da farselo "stampare" sulla testa. Così si è presentato Douglas Costa all'amichevole internazionale tra il suo ...