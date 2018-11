«Cantù era una cosa cara che sentivo stavo perdendo»

Pallavolo – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia CRAI supera Cantù e conquista i tre punti : Vittoria importantissima per il Club Italia Crai, che nell’ottava giornata della Serie A2 Credem Banca ha superato Cantù per 3-1 (25-21, 19-25, 25-15, 26-24), conquistando tre punti fondamentali in chiave classifica Nella gara di oggi, i ragazzi di Monica Cresta hanno saputo compiere un ulteriore passo in avanti, conquistando i tre punti contro una squadra ostica, grazie ad una prestazione nella quale sono riusciti a rimanere concentrati ...

Serie A2 Credem Banca : il Club Italia CRAI supera Cantù e conquista altri tre punti : CRONACA - Per quanto riguarda le scelte iniziali, non ci sono stati stravolgimenti rispetto al sestetto visto a Cisano e con Gamba ancora alle prese con il fastidio alla mano sinistra, il team ...

Basket - Serie A : Cantù rischia di sparire - problemi per il patron Gerasimenko : Le aziende di Gerasimenko falliscono ed i conti del presidente di Cantù sono stati congelati: è corsa contro il tempo per trovare un compratore Basket, Gerasimenko rischia di lasciare Cantù in mezzo al guado. Il patron della società canturina ha dichiarato d’aver messo in vendita le proprie quote della società a costo zero, dopo che il governo russo ha bloccato tutti i suoi conti a seguito del fallimento della società Red October ...

Basket - Dmitry Gerasimenko : “Metto sul mercato la mia partecipazione azionaria di Cantù a costo zero - non posso mantenerla” : Dopo che stamattina è stata resa nota la drammatica situazione in cui versa tutto l’universo dell’acciaio creato da Dmitry Gerasimenko, il patron della Pallacanestro Cantù ha fatto pervenire alla società brianzola le parole che seguono: “Cari amici di Pallacanestro Cantù – dirigenti societari, staff tecnico, giocatori, sostenitori, appassionati tutti – mi corre l’obbligo di informarvi che la mia azienda Red October Volgograd è ...

Problemi per la Pallacanestro Cantù - bloccati i conti del presidente Gerasimenko : Ore concitate in casa Pallacanestro Cantù, la squadra di basket lombarda che milita in LBA (Lega Basket Italiana). E' di queste ultime ore la notizia che il governo russo avrebbe fermato la produzione nelle acciaierie di proprietà del presidente del club, Dmitry Gerasimenko, bloccando anche tutti i suoi conti correnti. Non è la prima volta inoltre che il club ha a che fare con Problemi finanziari, ma stavolta la situazione sembra ben diversa, e ...

Basket - il presidente di Cantù Gerasimenko nei guai : possibili rischi per la stagione : A Cantù la pace, ormai, sembra un concetto dimenticato. Solo che stavolta lo stato di calamità potrebbe portare a delle conseguenze molto brutte. Il governo russo infatti, ha posto in essere un paio di azioni contro il presidente del club brianzolo, Dmitry Gerasimenko: per prima cosa ha fermato la produzione delle sue acciaierie e in più ha bloccato tutti i conti correnti a lui riconducibili. Non solo: la Red October, che sponsorizza il club, è ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Bologna supera Cantù - Avellino vince in trasferta a Varese : La Virtus Bologna supera Cantù in casa, Avellino sbanca Varese: i Risultati della 6ª giornata di Serie A Dopo le vittorie di Brindisi nel lunch match e di Milano nel pomeriggio, la domenica della 6ª giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due gare che precedono il posticipo serale fra Pistoia e Cremona. La prima delle due sfide si gioca alla Land Rover Arena di Bologna, palazzetto nel quale la Virtus mantiene il fattore campo e ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Trieste supera Pistoia - Brindisi in scioltezza su Cantù : Trieste supera Pistoia alla 5ª sconfitta in altrettante gare, Brindisi vince in scioltezza su Cantù: i Risultati della 5ª giornata di Serie A Dopo la vittoria di Avellino su Trento nell’anticipo del sabato e il successo di Reggio Emilia su Varese nel lunch match, la 5ª giornata di Serie A prosegue con le sfide del pomeriggio che continuano a sorridere alle squadre che giocano in casa. Alle vittorie di Brescia, Venezia e Cremona, si ...

Serie A - Mitchell trascina Cantù. Varese supera Trieste : ROMA - La Red October Cantù non si ferma più e conquista la terza vittoria conseutiva battendo la Grissin Bon Reggio Emilia con un roboante 101-95. Devastante l'impatto avuto nel math da Tony Mitchell ...

Cantù - secondo preliminare Stasera contro l'Antwerp Giants : Dai campioni di Ungheria ai vicecampioni del Belgio, con la fondata sensazione che sarà un ostacolo ben più duro. La Red October Cantù si gioca l'Europa nel secondo turno preliminare di Champions ...