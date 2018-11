Calciomercato Real Madrid | è lotta a due per Isco

Calciomercato Juventus - Isco avrebbe rotto con il Real : può arrivare a gennaio (RUMORS) : La Juventus potrebbe mettere a segno un importante colpo di mercato a centrocampo nella prossima sessione invernale. Nei giorni scorsi si è parlato di Paul Pogba del Manchester United e di Ruben Neves del Wolverhampton, ma dalla Spagna sono arrivate importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Isco, forte centrocampista spagnolo che milita nelle fila del Real Madrid. Isco è stato ...

Calciomercato - Modric : Inter o Real Madrid? Il punto della situazione : Modric voleva cambiare aria , andar via da Madrid, magari raggiungendo all'Inter un tris di croati con cui aveva condiviso una finale di Coppa del Mondo , Brozovic, Perisic e Sime Vrsaljko, arrivato ...

Calciomercato Real Madrid - attacco alla Premier : Eriksen e Rashford : Modric è il favorito per vincere il Pallone d'Oro e rimane tra i migliori al mondo, ma dopo il Mondiale non ha offerto prestazioni da numero uno, e in più l'età avanza: Eriksen sarebbe il prescelto ...

Calciomercato - il Real Madrid potrebbe tornare su un vecchio pallino : Il Monaco naviga in acque burrascose, in fondo alla classifica della Ligue 1 e alcuni big del club biancorosso potrebbero decidere di abbandonare la nave che affonda. Dopo le annate trionfali con Jardim in panchina, che condusse i monegaschi alla vittoria in campionato e alla semifinale di Champions League 2017, nella stagione attuale la squadra del principato non riesce a trovare la luce in fondo al tunnel e la crisi nerissima potrebbe ...

Calciomercato - Radamel Falcao strizza l'occhio al Real Madrid : TORINO - Nella corsa del Real Madrid ai rinforzi nel mercato invernale spunta Radamel Falcao . Il colombiano potrebbe rappresentare un'opportunità per i Blancos : il 32enne attaccante e il suo club, ...

Calciomercato Real Madrid - in estate si inaugurerà nuovo ciclo : cessione per diversi big? : La conferma di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid non ha calmato totalmente le acque agitatissime del mare in cui navigano i Blancos. La dirigenza è già al lavoro per la prossima estate, quando quasi sicuramente si darà il via a un pesante ricambio dando il via a un nuovo ciclo. Così potrebbe cessare il veto posto in estate da Perez in merito alla partenza di alcuni big a cessione di Ronaldo già avvenuta. In particolare sono ...

Calciomercato - Real Madrid pronto all'assalto : Neymar e Mbappé nel mirino : Una stagione in salita a causa dei risultati e dell'esonero di Lopetegui, trend ribaltato dall'avvento di Solari in panchina sebbene ancora lontano dai fasti dell'era Zidane-Cristiano Ronaldo. Un Real ...

Calciomercato - Real Madrid e Liverpool pronti a mettere a segno un grande colpo per gennaio : Dopo aver sistemato la questione panchina con la promozione di Santiago Solari da allenatore ad interim a tecnico a tutti gli effetti, il Real Madrid inizia a programmare il prossimo mercato. Secondo quanto riferisce Marca, i Blancos avrebbero raggiunto un accordo con il River Plate per Exequiel Palacios. Il centrocampista argentino arriverà in Spagna a gennaio, magari lasciando l’Argentina con la vittoria della Libertadores, e ...

Calciomercato Real Madrid : uno dei senatori potrebbe partire a fine stagione : È stato uno dei pilastri del Real Madrid di Zidane e della Nazionale spagnola negli anni scorsi; adesso, però, Dani Carvajal non sta attraversando sicuramente il momento più felice della sua lucente carriera. Nel tribolato inizio di stagione dei blancos, il terzino spagnolo è stato spesso scavalcato da Odriozola, giovane voluto da Julen Lopetegui. Anche dopo l’esonero del’ex ct, il traghettatore Solari pare voler puntare ...

Calciomercato Real Madrid - si cerca un terzino sinistro : Marcelo verso la cessione? : Il Real Madrid quest’anno sta incontrando numerose difficoltà dopo tre stagioni condite da altrettante Champions League. Oltre alla gestione tecnica non impeccabile, tant’è che si è deciso di esonerare Lopetegui, molti big che hanno fatto le fortune recenti della squadra non stanno rendendo al meglio. Uno di questi è Marcelo, peraltro infortunatosi nel Clasico per la seconda volta in stagione a causa di un problema muscolare, ...

Calciomercato Milan - Suso nel mirino del Real Madrid : Le ultime prestazioni positive di Suso hanno fatto tornare di moda il nome del giocatore spagnolo in sede di Calciomercato. L’esterno classe 1993 ha molti estimatori, soprattutto in Spagna. Tra questi, il club maggiormente interessato sembra essere il Real Madrid. Dopo le critiche ricevute per i recenti risultati negativi, il presidente dei Blancos, Florentino Perez, vorrebbe costruire una corazzata, dando preferenza a giocatori ...

Il Calciomercato oggi – Juventus-Real Madrid - ecco lo scambio! : La Juventus è reduce dal successo in trasferta contro l’Empoli, la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri si aggiunge a quella non entusiasmante contro il Genoa che ha portato al primo pareggio in campionato ma questa volta Cristiano Ronaldo ha deciso di salire in cattedra siglando un secondo gol davvero di alto livello. Può essere la stagione giusta per provare a vincere la Champions League, la Juventus sembra proprio la ...

