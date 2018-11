Calciomercato Juventus | Higuain potrebbe tornare in bianconero RUMORS

Calciomercato Juventus - Mendes vuole portare Ruben Neves in bianconero a gennaio : La Juventus potrebbe mettere a segno degli importanti colpi di mercato nella prossima sessione invernale. La dirigenza bianconera, infatti, ha intenzione di rinforzare il centrocampo a gennaio, considerati i numerosi infortuni che hanno condizionato il rendimento di Sami Khedira ed Emre Can. A favorire la Juventus potrebbe essere ancora il potente agente lusitano Jorge Mendes, regista delle operazioni che hanno portato in bianconero Joao Cancelo ...

Calciomercato Juventus - addio definitivo a De Gea : le ultime : Inoltre, secondo la redazione inglese di 'Sky Sport', i Red Devils avrebbero reso esecutiva la clausola di rinnovo automatico di De Gea fino al 30 giugno 2020 . CLICCA QUI per restare sempre ...

Calciomercato Juventus - Isco avrebbe rotto con il Real : può arrivare a gennaio (RUMORS) : La Juventus potrebbe mettere a segno un importante colpo di mercato a centrocampo nella prossima sessione invernale. Nei giorni scorsi si è parlato di Paul Pogba del Manchester United e di Ruben Neves del Wolverhampton, ma dalla Spagna sono arrivate importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Isco, forte centrocampista spagnolo che milita nelle fila del Real Madrid. Isco è stato ...

Calciomercato - la Juventus lavora al ritorno di Vidal per gennaio (RUMORS) : La Juventus continua a lavorare con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale, dal momento che vorrebbe rinforzare il reparto mediano. Uno degli obiettivi principali del club bianconero per gennaio sarebbe Paul Pogba, ma il Manchester United di Josè Mourinho non ha alcuna intenzione di fare sconti: il centrocampista francese viene valutato tra i sessanta e i settanta milioni di euro dai "Red Devils". A gennaio, ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Jordi Alba in estate (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul mercato e sta già pianificando le mosse per la prossima stagione. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo, dal momento che Sami Khedira e Emre Can hanno subito davvero troppi infortuni in questo inizio di stagione. Per la linea mediana si è parlato del possibile arrivo di Paul Pogba già a gennaio (il centrocampista francese non ha mai avuto un buon rapporto con il tecnico dei "Red Devils" ...

Calciomercato Serie A : impatto dei nuovi acquisti di Juventus - Napoli - Inter e Roma : Prima dell'inizio della 13esima giornata di campioanto, che avrà luogo domani - alla Dacia Arena - con Udinese-Roma, possiamo tirare le somme sull'impatto generato dai nuovi acquisti del Calciomercato estivo in termini di risultati sportivi. Tanti sono stati gli infortuni che hanno ridotto ai minimi termini le risorse dei top coach di Serie A. Abbiamo dunque deciso di analizzare gli acquisti delle principali squadre del nostro campionato, in ...

Calciomercato Milan - Higuain torna alla Juventus? Le ultime : Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', è tutt'altro che scontato che a fine stagione il Milan eserciti il diritto di riscatto del cartellino del 'Pipita'. ...

Calciomercato Juventus - caso Rugani : ecco le varie opzioni : Daniele Rugani è considerato uno dei prospetti più importanti del calcio italiano, nonché uno dei difensori più forti e futuribili dell’intero panorama mondiale. A non pensarla allo stesso modo, analizzando i fatti, è Massimiliano Allegri, allenatore che alla Juventus lo sta utilizzando pochissimo. Soprattutto quest’anno, con il centrale fermo a quota tre presenze totali quando siamo già a un terzo di stagione. Ieri il post ...

Rugani-Roma? Contatti con Monchi/ Ultime notizie Calciomercato - esperienza alla Juventus al capolinea - IlSussidiario.net : Rugani-Roma? Contatti con Monchi. Il padre del difensore della Juventus sbotta "Questa storia finirà presto'. Possibile sbarco a gennaio

Calciomercato - è sfida Inter-Juventus-Napoli : lotta per Tonali - Andersen e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus-Napoli: lotta per Tonali, ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro mette ansia ai bianconeri : le sue parole dal ritiro del Brasile : Impegnato con il Brasile, con la cui maglia giocherà contro il Camerun di Clarence Seedorf, il terzino della Juve Alex Sandro spaventa i tifosi bianconeri. Nella conferenza stampa pre-gara il calciatore ha dichiarato: “Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League“. Il desiderio, però, potrebbe non essere appagato nel brevissimo periodo: “In questo momento sono molto felice nel club in cui gioco e nel campionato in ...

Calciomercato Juventus - sinergia con la Samp per Balerdi : Getty Images Calciomercato Juventus, possibile sinergia con la Sampdoria per Balerdi Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Balerdi diventerà presto il titolare del Boca dato il ...