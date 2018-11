Calcio, E. League: Milan-Dudelange 5-2

: ???? #EuropaLeague, 5^ giornata ?? #MilanDudelange 1-0 ? #Cutrone (21’) Tutti gli aggiornamenti ? ?? #SkySport Uno ??… - SkySport : ???? #EuropaLeague, 5^ giornata ?? #MilanDudelange 1-0 ? #Cutrone (21’) Tutti gli aggiornamenti ? ?? #SkySport Uno ??… - Gazzetta_it : #Inter, #DiGennaro si scusa “Mi riferivo al Galatasaray” #squadraccia - Eurosport_IT : GOOOOL! Ha segnato il Dudelange... Stolz pareggia il match di San Siro! #MilanDudelange 1-1 ?… -

Ilbatte il5-2 e guarda al futuro con ottimismo. I lussemburghesi arrivano al Meazza con zero punti in classifica.Il,come prevedibile, fa la partita e al 21' arriva il vantaggio con Cutrone,ma al 39' Stolz porta gli ospiti in parità.troppo rilassato e al 49' Turpel lo punisce.I rossoneri si svegliano e al 66' pareggiano (autogol Cruz) per tornare poi in vantaggio con Calhanoglu.Ancora pasticcioe autogol di Schnell (77').All'80' Borini appena entrato sigla il quinto gol.(Di giovedì 29 novembre 2018)