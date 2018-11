Calcio a 5 | Supercoppa Italiana 2018 | Acqua&Sapone Unigross-Lollo Caffè Napoli

oasport

(Di giovedì 29 novembre 2018) Ci siamo. Domani alle ore 20.30 andrà in scena la finale didia 5 tra l’Acqua&Saponee il. Al Pala Santa Filomena di Chieti ci attende una sfida decisamente interessante in cui i campioni d’Italia partono coi favori del pronostico, avendo grandi qualità ed esperienza, ma non potendosi permettere di sottovalutare l’avversario.Gli uomini di Tino Perez, reduci dalla poco fortunata fase élite di Champions League, cercano nelle competizioni nazionali le soddisfazioni di un’annata decisamente intensa. Dopo aver rifilato 6 gol alla Feldi Eboli nell’ottavo turno di campionato, con un Julio Miotti De Oliveira scatenato (doppietta), la formazione abruzzese si è imposta nettamente negli ottavi di finale della Coppa Divisione contro la Lazio. Un 8-1 che non ammette repliche in cui Murilo è compagni ...