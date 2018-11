Calcio a 5 | l’elenco dei convocati dell’Italia nelle due amichevoli contro la Francia ad

oasport

(Di giovedì 29 novembre 2018) Dopo aver ottenuto un pareggio ed una vittoriadue sfidea Minskla Bielorussia, torna protagonista la Nazionale italiana dia 5 di Roberto Menichelli. Gli azzurri affronteranno il 4 e il 5 dicembre al Palasanquirico di Asti lad’inizio alle 20.30) in un doppio confronto utile al CT per preparare la squadra alle prossime competizioni internazionali e salutare il 2018 con fiducia.Per queste due partite, Menichelli ha convocato 15 giocatori e che si ritroveranno ad Asti domenica 2. Un’Italia che poi guarderà con una certa attenzione il sorteggio del 12 dicembre a Nyon (Svizzera) che stabilirà quali saranno le avversarie nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali 2020 in Lituania. Ricordiamo che saranno sorteggiati otto raggruppamenti costituiti da quattro squadre e le prime due di ogni girone avranno il pass per la fase ...