Calciatore coreano si rompe il collo e perde la memoria durante un match VIDEO SHOCK

calcioweb.eu

: @alexcobra11 Vero, è il mio calciatore coreano preferito, sarebbe stato un peccato fargli fare il militare - DaniloServadei : @alexcobra11 Vero, è il mio calciatore coreano preferito, sarebbe stato un peccato fargli fare il militare -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Incredibile episodio che si è verificato alLee Seung-mo, classe 1998 edella nazionale Under-23, tanta paura nelle ultime ore, il giovane difensore è caduto sulcon tutto il peso del corpo, rimediando la rottura di tre vertebre cervicali oltre alla frattura del dito, non ricorda nulla dell’accaduto. Ilè stato subito ricoverato in ospedale, lo stesso Lee Seung-mo successivamente ha pubblicato un messaggio per tranquillizzare tutti. “L’ultima cosa di cui si ricorda è di aver saltato, poi c’è il vuoto finché non è arrivato in ospedale – ha spiegato il suo dottore -. Quando si è svegliato, poi, ha detto che gli facevano male la schiena e la mano”.Ecco il오늘 K리그2 준플레이오프 경기에서 광주FC 이승모 선수가 상대 선수와 경합 중 불의의 부상으로 쓰러졌습니다.주심과 선수들, 현장 의료진의 빠른 대처 덕에 이승모 선수는 대기하던 앰뷸런스를 타고 병원으로 곧바로 이송됐습니다.현재는 다행히 의식을 회복했으며, 정밀 검사가 ...