Cade in bici dopo lo scontro con un' auto | ferita una 18enne

Cade in bici in un cimitero e muore assiderata dopo un giorno di agonia : nessuno l’ha soccorsa : Jacqueline Parsons, una donna inglese di 53 anni, è morta congelata dopo essere caduta in bici in un cimitero. nessuno le ha prestato soccorso, malgrado polizia e ambulanza fossero stati avvertiti da un passante.Continua a leggere

