Bussetti | sì Crocifisso e presepe in aula

Marco Bussetti vuole il crocifisso in classe (e al Miur). Per essere cristiani basta esporre una croce? : “E’ il simbolo del nostro cristianesimo, della nostra religione cattolica. E’ un segno che è giusto sia nelle aule. Io ce l’ho, l’ho voluto appena entrato. Nelle scuole una certa attenzione mi sembra doverosa”. Sono le parole del ministro dell’Istruzione in quota Lega, Marco Bussetti. Sono passate inosservate ai più presi dallo spread e dal reddito di cittadinanza ma dovrebbero riaprire un dibattito. Tanto più che prima dell’arrivo di Bussetti ...

