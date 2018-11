: Bussetti: Crocefisso e presepe a scuola - NotizieIN : Bussetti: Crocefisso e presepe a scuola - TelevideoRai101 : Bussetti: Crocefisso e presepe a scuola - JosipTitoBroz : Per stare più sicuri, oltre al #crocefisso nelle aule Io metterei anche una treccia di aglio e qualche corno rosso… -

Il ministro dell'Istruzione, Marcosi schiera sui simboli religiosi in aula, spesso oggetto di polemiche. Per(Lega) "il Crocifisso è il simbolo della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni: non vedo che fastidio possa dare nelle nostre aule scolastiche. Anzi può aiutare a far riflettere".guarda con favore anche ai presepi ain occasione del Natale: "Fanno parte della nostra identità".(Di giovedì 29 novembre 2018)