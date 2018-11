Buon compleanno Narciso Parigi | Manuel Lazzari | Lorenzo Bini Smaghi…

romadailynews

: Happy birthday to Paolo Scaroni, our Executive Chairman ????? Tanti auguri di buon compleanno al presidente Paolo Sca… - acmilan : Happy birthday to Paolo Scaroni, our Executive Chairman ????? Tanti auguri di buon compleanno al presidente Paolo Sca… - Inter : 209 reti in nerazzurro, secondo miglior marcatore di sempre nella storia dell'Inter: buon compleanno, 'Spillo'… - juventusfc : Buon compleanno, Fabio Grosso! ?????? #ForzaJuve -

(Di giovedì 29 novembre 2018)…Jacques Chirac, Mario Giuliacci, Maria Pia Tavazzani Fanfani, Marcello Taglialatela, Janet Napolitano, Francesco Campanella, Ramona Badescu, Enrico Costa, Ascanio Pacelli, Claudio Rinaldi, Marco Belotti, Francesca Ferrazzo, Giuseppe Pezzella…Oggi 29 novembre compiono gli anni: Maria Pia Tavazzani Fanfani, partigiana, scrittrice, fotografa; Augusto Lauro, vescovo; Giuseppe Guarneri, ex calciatore; Virgilio Tosi, regista, divulgatore scientifico;, cantante, attore; Franco Festorazzi, arcivescovo; Giuseppe Santamato, ex calciatore; Mario Remonti, ex calciatore; Gaspare Saladino, politico; Bruna Corrà, attrice; Jacques Chirac, ex presidente Francia; Laura Conter, ex tuffatrice; Davide Anzaghi, compositore; Francesco de Piccoli, ex pugile; Alfredo Napoleoni, ex calciatore; Gabriele Piermartini, politico; ...