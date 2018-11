Bufera Sampdoria | Ferrero indagato | ecco cosa rischia il club blucerchiato

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 novembre 2018) Alta tensione in casa, nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha portato un pò di preoccupazione tra i tifosi blucerchiati. Nel dettaglio indagini da parte della Gdf che hanno portato al sequestro di beni nei confronti dellae del presidente, nel dettaglio secondo l’ipotesi degli uomini del Nucleo di Polizia Valutaria, dalle casse dellasarebbero spariti 1,2 milioni, parte dei soldi incassati per la cessione al West Ham di Pedro Obiang nell’estate del 2015. Oggetto del sequestro anche ildoriano, destinatario del provvedimento per un importo di oltre 200mila euro, anche ilpotrebbe subire pesanti conseguenze dalla vicenda. Laha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale dove dichiara di essere tranquilla e così sembra realmente, ilinfatti al massimoun’ammenda, discorso invece diverso per il ...