Brexit | May prepara il terreno per l' addio e avverte il Parlamento | Restare in Ue

Brexit - Banca d'Inghilterra : "senza accordo rischio peggiore crisi dal 1945"/ Il 'no-deal' allarma la May - IlSussidiario.net : Brexit, Banca d'Inghilterra come il Tesoro: 'rischio crisi peggiore da Seconda Guerra col no-deal'. Ultime notizie, i timori della May e dei mercati

Brexit : May - il mio accordo è migliore : ANSA, - LONDRA, 28 NOV - La premier Tory britannica Theresa May ha insistito nel Question Time di oggi ai Comuni a definire l'accordo sulla Brexit da lei raggiunto con Bruxelles come "il migliore ...

Brexit : May - il mio accordo è migliore : ... in particolare per "il lavoro e l'economia" del Regno. May ha aggiunto che esso offrirà inoltre "opportunità" nel futuro, pur citando le stime diffuse oggi stesso dal Tesoro che prevedono nei ...

Brexit - il parlamento vota a dicembre : la May propone un dibattito televisivo con Corbyn : E' da tempo ormai che il Regno Unito porta avanti l’idea della Brexit, ma in particolare nelle scorse ore Theresa May ha dato ufficialmente il via ad un nuovo negoziato o meglio definita campagna elettorale, col fine di convincere gli inglesi che l’accordo dell'Inghilterra e l’UE sia il migliore. La proposta dell'Unione Europea riguardante l'Irlanda Si tratta principalmente un testo di quattrocento pagine in cui si toccano diversi argomenti, ...

Brexit : May smentisce Trump - già al lavoro per accordo : May ha spiegato che 'la dichiarazione politica sul quadro futuro delle relazioni post Brexit tra Londra e Bruxelles indica chiaramente che noi avremo una politica indipendente e saremo in grado di ...

Brexit - TRUMP CONTRARIO AD ACCORDO : 'DANNEGGIA SCAMBI USA-UK'/ May alle prese con la 'conta' in Parlamento - IlSussidiario.net : BREXIT, tutti i guai della premier May: scontro con TRUMP sugli accordi commerciali Usa-Uk dopo la bozza di ACCORDO con l'Ue. Sfida anche Jeremy Corbyn

Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo sull’accordo su Brexit che il parlamento dovrà votare a dicembre. L’approvazione dell’accordo da parte del parlamento britannico è l’ultimo grosso

Brexit - May : "l'11 dicembre il voto del Parlamento" : Il Parlamento del Regno Unito voterà l' accordo sulla Brexit il prossimo 11 dicembre . Lo ha annunciato la Premier britannica Theresa May rispondendo ad una domanda nel corso di un dibattito alla ...

Brexit : May rilancia sfida a Corbyn : ANSA, - LONDRA, 27 NOV - Theresa May è decisa a spiegare la Paese, in un tour del Regno che inizia oggi in Galles e Irlanda del Nord, l'accordo raggiunto con l'Ue sulla Brexit e, al contempo, rinnova ...

Brexit : May rilancia sfida a Corbyn : Futuro che secondo uno studio di King's College e Institute for Fiscal Studies potrebbe del resto vedere una contrazione del 5,5% dell'economia britannica in 10 anni, stimando i possibili effetti ...

May : l'11 dicembre il voto sulla Brexit : ANSA, - LONDRA, 26 NOV - La premier britannica Theresa May ha indicato la data dell'11 dicembre per il voto di ratifica del Parlamento di Westminster dell'accordo di divorzio dall'Ue sottoscritto a ...