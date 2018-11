ilfattoquotidiano

: Brexit, la parola passa agli avvocati. Una corsa contro il tempo per capire se si può annullare tutto… - Cascavel47 : Brexit, la parola passa agli avvocati. Una corsa contro il tempo per capire se si può annullare tutto… - francamnt : RT @chilisummer: #immunitàdilegge: @ilvelodimayaorg dopo la BREXIT i giornali hanno cominciato a dire che avevano votato i vecchi, i poveri… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Il prossimo 4 dicembre, l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Manuel Campos Sanchez-Bordona, presenterà il suo parere sulla questione della revocabilità della notifica di recesso dall’Ue. Secondo il Trattato che istituisce la Comunità europea l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assisterla nell’adempimento della sua missione.Il 27 novembre si è infatti svolta l’udienza della Corte sul caso presentato in Scozia da un gruppo di politici scozzesi e inglesi pro remain, che chiedono si faccia chiarezza sul punto della revocabilità, in modo che i parlamentari britannici siano consapevoli di tutte le opzioni disponibili al momento di votare la mozione del governo sulla bozza di accordo per il recesso, concordata tra i ...