Boxe | Sylvester Stallone annuncia l’addio a Balboa | “Tutto finisce | ma Rocky non morirà

oasport

: 'Tutto finisce, ma Rocky non morirà mai'. Sylvester Stallone dà addio al personaggio che lo ha reso celebre #Rocky… - OA_Sport : 'Tutto finisce, ma Rocky non morirà mai'. Sylvester Stallone dà addio al personaggio che lo ha reso celebre #Rocky… - OA_Sport : #boxe Sylvester Stallone annuncia l'addio a Rocky Balboa -

(Di giovedì 29 novembre 2018)hato, uno dei personaggi cinematografici più famosi della storia, nonché diventato un simbolo dell’intero mondo della. L’attore 72enne, dopo aver interpretato per otto volte il mitico pugile, farà quindi la sua ultima apparizione in Creed II, che uscirà nei cinema italiani il prossimo 24 gennaio.Queste il messaggio disu Instagram: “Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno portato la famiglia dinel proprio cuore per oltre 40 anni. È stato un grande privilegio poter creare e interpretare questo personaggio. Anche se mi si spezza il cuore, purtroppo tutte le cose devono finire, ma la cosa più bella di tutte è chenonmai perché continuerà a vivere dentro di voi”.View this post on InstagramI am reposting this because there was a technical difficulty. ...