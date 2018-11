Bonafoni | proseguiremo nostra battaglia su legge 194 | vicino ad Alfonsi

romadailynews

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma – “Sono vicina alla Presidente del I Municipio Sabrinaper gli attacchi subiti per la sua difesa della194. Sono con lei nellaper la piena applicazione della 194 e per la tutela dei diritti delle donne”.“La liberta’ di scelta e’ un diritto conquistato duramente ed espressione dell’autodeterminazione, pensare di smontarla significa tornare ai tempi dell’aborto clandestino e delle mammane, ad un contesto pericoloso soprattutto per la salute delle donne, oltre che in generale per le loro vite”.“Militia Christi se ne faccia una ragione, come tutte le associazioni Pro Vita, su questo non arretreremo di un millimetro”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio MartaL'articolo...