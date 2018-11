Bologna | omicidio metalmeccanico fermati due killer slavi albanesi

Bologna - OMICIDIO-SUICIDIO/ Ultime notizie - uccide la moglie malata di Alzheimer : era disperato - IlSussidiario.net : BOLOGNA, OMICIDIO-SUICIDIO. Ultime notizie, 93enne ammazza la moglie poi si getta nel vuoto. Alla base del gesto, la disperazione

Bologna - indagato per l'omicidio del padre muore in un incidente/ L'ultimo messaggio di Francesco Masetti - IlSussidiario.net : Bologna, indagato per l'omicidio del padre muore in un incidente A Parma. Francesco Masetti morto: L'ultimo messaggio del 38enne.

Bologna - indagato per l'omicidio del padre si schianta in auto e muore : "Non l'ho ucciso io" : "Sono sereno e non ho fatto nulla a mio padre": è il biglietto lasciato da Francesco Masetti poco prima di schiantarsi con la sua auto contro un camion, tra Parma e Fidenza. Il 38enne bolognese, era accusato di aver avvelenato il padre per una questione di eredità.

Bologna - indagato per l'omicidio del padre muore nello schianto. L'ultimo messaggio : Bologna, 22 novembre 2018 - «Mi hanno abbandonato tutti, ma io non ho ucciso mio padre. Sono innocente». Parole terribili, inviate da Francesco Masetti , ieri mattina, per messaggio al suo avvocato ...

Bologna : avrebbe iniettato veleno al padre - indagato per omicidio : Un uomo di 38 anni è accusato di aver ucciso il padre 70enne iniettandogli una dose di veleno (forse farmaci) fatale in seguito al ricovero in ospedale di quest'ultimo e le successive dimissioni. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia insieme agli esami tossicologici che dovrebbero confermare le cause del decesso e la responsabilità del figlio, ora accusato di omicidio. Una nipote del 70enne avrebbe presentato un esposto nel quale si è ...

Bologna - omicidio Balboni : pm chiede custodia cautelare in carcere : 2 Sarebbe stato un omicidio causato da futili motivi quello di Giuseppe Balboni. Dopo circa 24 ore dal ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo, il magistrato titolare del caso va diritto al punto e chiede la carcerazione dell’assassino del povero sedicenne, ritrovato cadavere in un pozzo nella giornata di ieri, nella frazione Tiola di Castello di Serravalle [VIDEO], nelle campagne tra il Modenese e il Bolognese. Prima era ...

Bologna : omicidio 16enne - fermato un minore : 20.32 - Un minore è stato fermato per l'omicidio del 16enne scomparso da casa sua una settimana fa e rinvenuto cadavere nelle scorse ore in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle, in provincia di Modena. I carabinieri hanno notificato al minorenne il provvedimento di fermo per l'accusa di omicidio emesso dalla procura di Bologna. Il presunto omicida avrebbe usato la pistola del padre.Bologna, trovato morto il 16enne Giuseppe Balboni: era ...