BMW - X7 e Vision iNext debuttano negli Usa - VIDEO

(Di giovedì 29 novembre 2018) Sono numerose le novità esposte in anteprima dalla BMW al Salone di Los Angeles. Oltre a modelli già esposti in altre occasioni, come la nuova generazione della Z4, la kermesse californiana ha ospitato il debutto di alcune vetture finora mai esposte al pubblico, come le nuove 330e, M340i, X7 e Serie 8 Cabriolet e la conceptLa. Dopo averla svelata a bordo di Boeing 777F, la BMW ha esposto per la prima volta al pubblico laal Salone di Los Angeles. Il prototipo, realizzato per mostrare lae del futuro secondo la Casa tedesca, dispone di tecnologie di guida autonoma ma, semplicemente pronunciando una frase come Hey BMW, fammi guidare, l'ipotetico proprietario può prendere il controllo della vettura utilizzando un volante che fuoriesce dalla plancia. Da questa concept nascerà, nel 2021, un modello di produzione con assistenti di guida evoluti ...