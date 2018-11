Blitz della Guardia di Finanza a Borgonovo | sequestrate più di 15 tonnellate di pneumatici

Ragusa - barca a vela con 11 tonnellate di droga. Blitz della GdF in alto mare - fermati due bulgari : L'imbarcazione carica di droga in viaggio nel Mediterraneo. A bordo undicimila chili di hashish, intercettati dalla guardia di finanza sulla imbarcazione lunga più di 19 metri.Continua a leggere

Contrasto al commercio abusivo - Blitz della polizia locale : CREMONA - Operazione di Contrasto al commercio abusivo, nel pomeriggio di mercoledì 28 novembre in Galleria XXV Aprile. Sequestrati 296 oggetti vari tra cui giacche piumini, stampe, anelli, collane, ...

Terrorismo - Blitz del Nocs della polizia in provincia di Nuoro : un arrestato. “Stava progettando un attentato” : Un blitz della polizia per bloccare un presunto terrorista è scattato poco fa in provincia di Nuoro. Secondo quanto si apprende l’operazione, condotta dagli uomini dei Nocs, ha portato all’arresto di un soggetto che stava progettando un attentato. L'articolo Terrorismo, blitz del Nocs della polizia in provincia di Nuoro: un arrestato. “Stava progettando un attentato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Ndrangheta - Blitz della Finanza : sequestrati beni per 8 milioni : Maxi operazione, mercoledì mattina, dei finanzieri del Comando Provinciale di Bologna e dello Servizio centrale investigazione criminalità organizzata , S.C.I.C.O., di Roma. Dalle prime ore della ...

TRAPANI - CAPO DEL GENIO CIVILE ARRESTATO PER CORRUZIONE/ Blitz della Finanza : altri 26 indagati - IlSussidiario.net : TRAPANI, CAPO del GENIO CIVILE ARRESTATO per CORRUZIONE. Blitz degli agenti della Guardia di Finanza di Alcamo: indagate altre 26 persone.

Genova - Blitz al casello della A12. Sbarre rotte - fumogeni e scritte su un muro contro Autostrade : “Assassini” : scritte contro Autostrade, fumogeni, una sbarra del telepass rotta. È il risultato di un blitz da parte di 10-15 persone, poi fuggite sulle colline, contro il casello di Genova Est a Staglieno. Il gruppo ha bloccato l’ingresso in autostrada per alcuni minuti scrivendo nel frattempo su un muro a pochi metri di distanza “Società Autostrade assassini” e abbandonando sul posto dei volantini anonimi: “Apriamo i caselli, paga ...

Crollo del Morandi - “Blitz” della Finanza nella sede della ditta del carroponte : Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti nella sede della Weico, a Bolzano. “Saltato” l’interrogatorio dell’Ad di Autostrade, Castellucci

Terrorismo - Blitz della polizia a Milano : preso lupo solitario dell'Isis : Arrestato in un blitz antiTerrorismo della polizia a Milano un lupo solitario organico dell'Isis. In manette è finito un egiziano di 22anni bloccato in piena notte dagli uomini del Nocs. Il ...

Droga e tratta di esseri umani - Blitz della polizia a clan di nigeriani : Roma, 21 nov., askanews, - La polizia di Stato di Cagliari ha eseguito diversi fermi a carico di cittadini nigeriani responsabili di associazione di stampo mafioso, tratta di esseri umani aggravata ...

Grande Fratello Vip - il Blitz della zia Fulvia fuori dalla casa : le urla per Stefano Sala e Benedetta Mazza : Clamorosa sorpresa al Grande Fratello Vip per Stefano Sala e Benedetta Mazza . fuori dalla cosa si apposta la zia Fulvia , qualcuno parla di 'presunta zia' del modello e urlando cerca di comunicare ...

Blitz contro i Casamonica - maxi operazione in corso : 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Trovata della droga. Presenti Raggi e Salvini : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...