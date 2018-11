Blitz dei vigili nei terreni di Di Maio padre | sequestrate 3 aree | trovati rifiuti inerti

Cappuccino e grappa - poi il Blitz in gioielleria : preso uomo dei Pink Panthers : Arrestato uno dei rapinatori del colpo alla gioielleria in via Pontaccio, a Milano. Due complici ancora ricercati. Video

Blitz antiterrorismo dei Nocs in Sardegna - un arresto : “Progettava attentato chimico” : L’operazione è stata condotta dagli uomini dei Nocs, insieme alle squadre Digos di Nuoro e Cagliari con il coordinamento della Dda di Cagliari. Il presunto terrorista è un 38enne di origine palestinese che secondo l'accusa stava progettando un attentato chimico contro un obiettivo sensibile sull'Isola.Continua a leggere

Blitz dei Nocs a Nuoro - un arresto : progettava un attentato : Un Blitz della Polizia per bloccare un presunto terrorista è scattato poco fa in provincia di Nuoro. Secondo quanto si apprende l'operazione, condotta dagli uomini dei Nocs, ha portato all'arresto di ...

Napoli - arrestato capoclan di camorra latitante da 15 anni. Il Blitz dei Carabinieri nel rifugio tra pizzini e doccia solare : I Carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato Antonio Orlando, 60enne, ritenuto reggente del clan camorristico degli Orlando-Nuvoletta-Polverino. Inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi d’Italia, era ricercato da 15 anni. Nel suo rifugio a Mugnano c’erano una doccia solare, una sauna e anche un tapis roulant e poi pizzini e documenti d’identità L'articolo Napoli, arrestato capoclan di camorra ...

Lecce - Blitz antidroga dei CC : 41 arresti : 5.51 I Carabinieri di Tricase (LE) stanno eseguendo dall'alba nelle province di Lecce,Brindisi e Bari, 41 ordini di custodia cautelare (30 in carcere e 11 ai domiciliari) nei confronti di persone indagate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, estorsione, e detenzione e porto illegale di armi. Individuato un fiorente canale di approvvigionamento riconducibile anche ...

Blitz al casello Genova Est - fumogeni e scritte contro Aspi : 'Assassini' | Raid dei 'gilet gialli' italiani : Misterioso Blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, ...

Genova - Blitz dei “gilet gialli” al Casello. Appare la scritta : “Società Autostrade assassini” : Ad agire un gruppo di 10-15 persone. Gli autori hanno rotta la sbarra del Telepass a Genova Est e bloccato l'accesso per alcuni minuti. Al momento nessuna rivendicazione. Sulla vicenda indaga la Digos.Continua a leggere

Genova - Blitz dei "gilet gialli" al casello : fumogeni e scritte contro Aspi : Emuli della protesta francese. Scritta con lo spray la frase: "Autostrade spa assassini nu paghemmu ciù". Indaga la Digos

Palo - Blitz dei Carabinieri al mercato settimanale : via gli abusivi. Sicurezza a rischio : mercato settimanale di Palo del Colle sotto osservazione dei Carabinieri. I militari hanno infatti messo a segno un blitz tra le bancarelli che ogni mercoledì animano via Abate Fornari. Nel mirino le ...

Ponte Morandi - Blitz dei finanzieri nella sede della ditta del carroponte. Salta l’interrogatorio dell’ad di Autostrade : La Guardia di finanza di Genova ha acquisito documenti cartacei e informatici nella sede della Weico, l’azienda che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto l’impalcato del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto uccidendo 43 persone. Gli uomini guidati dai colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco analizzeranno la documentazione acquisita per controllare la tipologia di lavori eseguiti, le modalità degli stessi e verificare il ...

Roma - dopo il Blitz è partita la demolizione dei villini abusivi dei Casamonica : E' iniziata questa mattina la demolizione delle villette del clan, edificate nella zona del Quadraro negli anni '70. Presente la sindaca Raggi che ha commentato: 'E' un momento storico, con l'...

Roma : Blitz nella notte - guidato dalla sindaca - contro le ville dei Casamonica tutte abusive : Impiegati 600 agenti nella maxi operazione che ha dato il via allo sgombero e poi alla demolizione di otto villette costruite abusivamente dalle famiglie dell'organizzazione criminale. 'Abbiamo ...

Roma - ville Casamonica : Blitz dei vigili contro il clan al Quadraro : Seicento vigili impegnati dalla notte nel quartiere alla periferia est della Capitale feudo della famiglia: saranno abbattute le case abusive che inglobavano anche tratti dell’Acquedotto Felice. Presenti Salvini e la sindaca Raggi. Conte e il sopralluogo

Roma - ville Casamonica : Blitz dei vigili contro il clan al Quadraro : Seicento vigili impegnati dalla notte nel quartiere alla periferia est della Capitale feudo della famiglia: saranno abbattute le case abusive che inglobavano anche tratti dell’Acquedotto Felice. Presenti Salvini e la sindaca, che scrive su Facebook: «Le Istituzioni ci sono e non abbassano lo sguardo»