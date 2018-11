eurogamer

: BioWare fissa per oggi una nuova diretta di Anthem dedicata a Fort Tarsis. #Anthem - Eurogamer_it : BioWare fissa per oggi una nuova diretta di Anthem dedicata a Fort Tarsis. #Anthem -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Mentre scorrono lentamente i mesi e le settimane che ci separano dall'uscita di, prevista per il 22 febbraio 2019,ha scelto di presentare gli elementi caratteristici del suo nuovo titolo ricorrendo a periodiche dirette in streaming, durante le quali mostra al pubblico diversi aspetti del gioco.Se il precedente appuntamento con questa serie di live si era concentrato sulla personalizzazione degli strali (i Javelin, in lingua inglese), quella che si terrà stasera alle ore 22:00 sul canale Twitch dici parlerà di, l'hub centrale del gioco.Come ricorda Gaming Bolt,sarà il centro delle operazioni dei giocatori, che qui potranno incontrare NPC, ricevere quest e approfondire la trama diRead more…