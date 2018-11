Biathlon | IBU Cup Idre 2018 | nella sprint inaugurale vincono Ingela Andersson e Anton

oasport

: E' partita stamattina da Idre la stagione del circuito di IBU-Cup. In attesa del prologo di staffette che inauguerà… - Skitime_it : E' partita stamattina da Idre la stagione del circuito di IBU-Cup. In attesa del prologo di staffette che inauguerà… - FondoItalia : Biathlon - IBU Cup maschile: Babikov fa sua la prima sprint di Idre - Fisiofficial : 'Voglio confermarmi tra le prime 5': Dorothea #Wierer ha le idee chiare in vista dell'esordio nella @IBU_WC… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Si è aperta a, in Svezia, la stagione della IBU Cup di: la prima tappa è iniziata con due, quella maschile di 10 km che ha visto trionfare il russoBabikov e quella femminile di 7.5 km che visto vincere la padrona di casa svedese. Non c’erano italiani al via nelle due prove.gara maschile successo del russoBabikov, perfetto al poligono, che ha chiuso in 26’00″1 precedendo il transalpino Arestide Begue, anch’egli impeccabile al tiro, di 17″4 ed il tedesco Lucas Fratzscher, rapido sugli sci ma con due errori al poligono, di 22″7, che con un pizzico di precisione in più certamente sarebbe stato almeno secondo.prova femminile trionfo in casa per la svedese, che ha tagliato il traguardo in 23’44″0 dopo due poligoni perfetti, andando a precedere di 8″0 ...