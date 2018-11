Betlemme | spunta il nome di Pilato su un anello rinvenuto 50 anni fa

Blastingnews

: Spunta il nome di Ponzio Pilato su un anello trovato a Betlemme - HuffPostItalia : Spunta il nome di Ponzio Pilato su un anello trovato a Betlemme - HuffPostItalia : Spunta il nome di Pilato su un anello trovato a Betlemme - ANSA_med : Israele, spunta nome di Pilato su anello trovato a Betlemme - Cultura - ANSAMed -

(Di giovedì 29 novembre 2018) E' stato trovato ildisu una iscrizione in greco presente su unin bronzo estratto 50fa durante gli scavi nel complesso archeologico dell'Herodion vicinoin Cisgiordania. La sensazionale scoperta ha finalmente dato unal misterioso quanto benestante (a giudicare dal fatto che era raro che qualcuno possedesse gioielli di bronzo) proprietario del prezioso manufatto, che non può non essere il governatore che era nella regione oltre 2000fa, esattamente nel periodo in cui Gesù fu condannato a morte....