Bergamo | rapporti con lo studente 13enne | professoressa patteggia ed evita il carcere

Blastingnews

: Un anno e undici mesi per rapporti sessuali con alunno 14enne - Si è conclusa con un patteggiamento a un anno e und… - montagne_paesi : Un anno e undici mesi per rapporti sessuali con alunno 14enne - Si è conclusa con un patteggiamento a un anno e und… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro GEOMETRA DI CANTIERE: Azienda in provincia di Bergamo del settore edile seleziona geometra di cantie… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Si è chiusa, anche in ambito giudiziario, la storia d'amore tra una40enne e unodi 14 anni. La vicenda era balzata agli onori delle cronache lo scorso giugno, quando le scuole erano già finite. Una storia che aveva due protagonisti: lei, un matrimonio naufragato alle spalle e due figli, e lui, un giovane 14enne impegnato negli esami di terza media. I due avevano consumatointimi ma la tresca è terminata. Ieri il magistrato magistrato Maria Luisa Mazzola ha emesso il verdetto, condannando la prof a un anno e 11 mesi di reclusione. C'è da precisare che l'insegnante aveva chiesto ed ottenuto ilmento della pena.Sospensione condizionale della pena per l'insegnante Penata e sospensione condizionale della pena per lache, tempo fa, aveva consumatopiccanti con l'allievo. L'insegnante non potrà lamentarsi di certo, ...