Bentley Continental GT Convertibile | giù il cappello

Nuova Bentley Continental GT Convertible : lusso e opulenza per veri Gentleman-driver [FOTO] : Lo stile elegante e scolpito degli esterni si fonde in perfetta armonia con lo splendido abitacolo realizzato a mano e impreziosito dai materiali più pregiati Bentley presenta la Nuova Continental GT Convertible. Disegnata, progettata e realizzata a mano in Gran Bretagna, incarnazione di tutto il sapere acquisito da Bentley nella sua lunga storia su come creare le Granturismo più eleganti e raffinate al mondo. Lo stile elegante e scolpito ...

Bentley Continental GT - La dodici cilindri è anche Convertible : Come da tradizione, dopo la Continental GT coupé la Bentley ha svelato anche la versione con tetto apribile, la Convertible. La nuova gran turismo en plein air ricalca l'impostazione meccanica e stilistica della sorella con tetto fisso, proponendo un soft top di tela retraibile elettricamente. L'apertura e la chiusura della capote vengono portate a termine in 19 secondi, anche in movimento fino a una velocità massima di 50 km/h: i clienti ...