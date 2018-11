Bce | ' Timori mercati sulla manovra dell' Italia sono aumentati'

Manovra - Di Maio : “Da Bce strali ma non lasciamo l’Euro. I mercati non devono avere timori” : Dalla Bce “vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell’economia italiana per lo spread. Il governatore Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla Manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall’Euro. Problema facilmente risolvibile, col fatto che noi nel contratto abbiamo inserito chiaramente che non vogliamo uscire dall’euro”. Così Luigi Di Maio aggiungendo che i mercati quindi ...