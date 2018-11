Batterio killer in Veneto | contattati 10mila pazienti per approfondimenti clinici

Batterio killer del cuore : il Veneto allerta 10mila pazienti operati negli ultimi 7 anni : Quasi 10mila pazienti operati nei reparti cardiochirurgici del Veneto "potenzialmente interessati" da quello che è stato definito il Batterio killer presente in uno strumento per cardiochirurgia malfunzionante verranno contattati per verificare eventuali esami clinici approfonditi.Continua a leggere

