Batterio killer in ospedale | il Veneto richiama 10 mila pazienti 

Batterio killer in ospedale : il Veneto invia lettere a 10mila pazienti a rischio : A inviare le lettere è il gruppo tecnico messo in piedi dalla Regione Veneto “per la prevenzione e la gestione delle infezioni in soggetti sottoposti a intervento cardochirurgico”. Il Batterio killer “chimera” è stato trovato nei macchinari dell'azienda LivaNova e ha provocato 16 casi di infezione con 6 decessi.Continua a leggere

Sanità "Chimaera", il batterio killer: migliaia di malati a rischio Il caso – L'infezione che ha ucciso otto cardiopatici in Veneto e due in Emilia compare a Brescia. Può emergere a distanza di anni. Spediti 10 mila avvisi

Batterio killer - la moglie di una delle vittima : “Responsabilità del Ministero della Salute” : Parla Maria Rosa Frassetto, moglie di Giovanni De Lorenzi, vittima del cosiddetto “Batterio killer”. L’ex insegnante ha fatto causa all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove il marito era stato operato nel 2011: “Solo noi eravamo preoccupati. Credo ci sia una grande responsabilità da parte del Ministero della Salute, che avrebbe dovuto agire in modo diverso”.Continua a leggere

Salute : il Batterio killer “Mycobacterium chimaera” circola anche in Italia : “Il Mycobacterium chimaera, comunemente conosciuto come “batterio killer”, è un batterio identificato per la prima volta nel 2004, diffuso in natura, presente soprattutto nell’acqua potabile e generalmente non pericoloso per la Salute umana. Casi invasivi di M. chimaera sono stati riscontrati in Europa, e non solo, e sono stati associati all’utilizzo di dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler ...

Veneto - Batterio killer : 6 casi sospetti - ispettori in tutte le cardiologie. Indagine partita dal dossier di un medico morto : Cinque pazienti, altrettanti interventi nei reparti di cardiochirurgia di alcuni ospedali del Veneto. Dopo le operazioni, però, sono tutti morti per cause finora non chiare, forse in seguito a un’infezione causata dal microbatterio ‘Chimera‘. Il 2 novembre scorso, però, succede qualcosa che cambia le cose: muore il dottor Paolo Nemo. Vicentino, 66 anni, anestesista dell’ospedale San Bortolo, anche lui era stato sottoposto a un ...

