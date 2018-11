Batterio killer in ospedale | 10mila pazienti ‘richiamati’ in Veneto

Batterio killer in Veneto - dopo le 6 morti accertate la Regione ‘richiama’ 10mila pazienti operati in cardiochirurgia : In Veneto le autorità sanitarie minimizzano, dichiarano che sono molto ridotti i rischi derivanti dal Batterio killer che potrebbe essersi insediato nei macchinari che hanno consentito l’installazione di valvole cardiache nei pazienti. Eppure, dopo sei morti accertate, una commissione tecnico-scientifica ha deciso che vanno allertate, se non addirittura richiamate, diecimila persone che tra il 2010 e la fine del 2017 hanno subito la ...

Batterio killer : il Veneto invia lettera a 10mila pazienti a rischio : Batterio killer: il Veneto invia lettera a 10mila pazienti a rischio Il Mycobacterium chimaera ha già causato infezioni in 16 pazienti e il decesso di 6 persone. A chi è stato sottoposto a operazioni cardiochirurgiche, la task force della Regione invierà una scheda informativa e i numeri da chiamare per gli approfondimenti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 novembre : Salute – Il ministero chiede i dati alle Regioni“Migliaia di malati a rischio infezione per Batterio killer” : Sanità “Chimaera”, il batterio killer: migliaia di malati a rischio Il caso – L’infezione che ha ucciso otto cardiopatici in Veneto e due in Emilia compare a Brescia. Può emergere a distanza di anni. Spediti 10 mila avvisi di Ferruccio Sansa Ghostbusters di Marco Travaglio La diatriba fra il ministro Di Maio e i vertici dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione della stampa, l’uno che convoca i secondi al tavolo per dare un ...

Batterio killer Chimera - decessi in Veneto ed Emilia Romagna ma solo 100 i casi segnalati nel mondo - : Dopo i decessi in Veneto e in Emilia Romagna causati dal Batterio, il ministero della Salute fornisce le stime a livello mondiale. E precisa: "Elementi a disposizione ancora insufficienti per parlare ...

Batterio killer - la moglie di una delle vittima : “Responsabilità del Ministero della Salute” : Parla Maria Rosa Frassetto, moglie di Giovanni De Lorenzi, vittima del cosiddetto “Batterio killer”. L’ex insegnante ha fatto causa all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove il marito era stato operato nel 2011: “Solo noi eravamo preoccupati. Credo ci sia una grande responsabilità da parte del Ministero della Salute, che avrebbe dovuto agire in modo diverso”.Continua a leggere