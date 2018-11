Basket | Meo Sacchetti sulla vittoria dell’Italia contro la Lituania | “Questa squadra sa

oasport

(Di giovedì 29 novembre 2018) I Mondiali 2019 disi avvicinano per l’Italia di Meo. Gli azzurri hanno sfatato il tabùa Brescia nelle qualificazioni alla rassegna iridata, superando 70-65 i temibili rivali dopo ben 12 anni (3-12 il conto aggiornato degli incontri ufficiali). I nostri portacolori hanno messo sul campo tutte le loro armi: determinazione e voglia di vincere per sconfiggere una compagine che in passato tanto ci ha fatto soffrire.E’ stato il successo del gruppo e anche diche in questo roster ha sempre creduto, nonostante le assenze dei giocatori più titolati. Ed ora la Cina è ad un passo: “Tutti abbiamo portato un mattoncino, anche se abbiamo patito all’inizio dei due tempi – ha dichiarato il ct azzurro a Sky Sport – Ci ha fatto cambiare la partita l’intensità che abbiamo messo in campo, perché spesso hanno giocato fuori ...