Basket | Ledo rescinde con Reggio Emilia | la “Reggiana” torna sul mercato

: Ledo e la @PallacReggiana si separano: il capocannoniere della @LegaBasketA saluta il campionato ??… - Eurosport_IT : Ledo e la @PallacReggiana si separano: il capocannoniere della @LegaBasketA saluta il campionato ??… - Pianeta_Basket : UFFICIALE A - Ricky Ledo non è più un giocatore della Grissin Bon Reggio… - Pianeta_Basket : MERCATO A - Cagnardi resta, Ledo già ai saluti? -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Ricardo Julioha rescisso il proprio contratto con la Pallacanestro Reggiana, il comunicato è arrivato oggi tramite il sito ufficiale della società Pallacanestro Reggiana comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto con l’atleta Ricardo Julio. “Ringraziamoper il suo contributo in questa prima parte di stagione – ha dichiarato il Direttore Sportivo biancorosso Alessandro Frosini – Purtroppo non c’erano più le condizioni per proseguire il nostro rapporto di lavoro. Rivolgiamo al ragazzo un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”. “Ringrazio la società per il periodo passato a– queste le parole di– Sono dispiaciuto per non essere riuscito ad ottenere i risultati sperati in questi mesi, ritengo però che questa sia la soluzione migliore per la mia carriera”. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale del ...