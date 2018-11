Basket | Italia-Lituania LIVE verso il Mondiale 2019

LIVE Italia-Lituania Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri per l’impresa contro la bestia nera baltica : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Lituania. L’incontro, di scena al PalaLeonessa di Brescia, vale per la terza giornata della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Clicca qui per la DIRETTA LIVE in contemporanea di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano Se per la Lituania quest’incontro è influente fino a un certo punto, dal momento che il pass per la ...

Italia-Lituania - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Oggi, giovedì 29 novembre, torna in campo la Nazionale italiana di basket maschile. L’Italia di coach Meo Sacchetti affronterà la Lituania nella terza partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 che si terranno in Cina. Partita importante per gli azzurri che con una vittoria metterebbero una grossa ipoteca sul passaggio del turno, pur non acquistandone la matematica certezza. La Lituania arriva all’incontro forte ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia contro la sua bestia nera. Vincere con la Lituania per avvicinare la Cina : Vincere contro la propria bestia nera per avviCinare la Cina. Questo è l’obiettivo dell’Italia nel match di stasera a Brescia contro la Lituania nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri, nella seconda fase, sono reduci dalla due belle vittorie contro Polonia ed Ungheria ed ora affrontano colei che guida il girone a punteggio pieno, ma che è comunque già qualificata. Infatti i lituani hanno staccato il pass per la Cina ...

Italia-Lituania Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Sarà una serata decisiva per l’Italbasket quella di stasera a Brescia. La nazionale di coach Meo Sacchetti affronterà la Lituania in un match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. Proprio con una vittoria gli azzurri avrebbero più di un piede in Cina e le successive sfide potrebbero diventare anche delle semplici amichevoli. Mancheranno tanti big, come Gallinari, Belinelli, Datome e Melli, ma ci sarà il grande ritorno in azzurro ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i precedenti tra Italia e Lituania. I baltici sono un incubo ricorrente : Non li battiamo dall’agosto del 2004, da quella notte magica di Atene, da quella che resta una delle vittorie più belle della storia del Basket Italiano. Ancora una volta il destino ha voluto che Italia e Lituania si affrontassero in una competizione ufficiale e domani sera a Brescia per gli azzurri c’è un’altra partita che può valere tantissimo. Proprio contro la nostra bestia nera, proprio contro quegli avversari che da ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i precedenti tra Italia e Lituania. I baltici sono un incubo ricorrente : Non li battiamo dall’agosto del 2004, da quella notte magica di Atene, da quella che resta una delle vittorie più belle della storia del basket Italiano. Ancora una volta il destino ha voluto che Italia e Lituania si affrontassero in una competizione ufficiale e domani sera a Brescia per gli azzurri c’è un’altra partita che può valere tantissimo. Proprio contro la nostra bestia nera proprio contro quegli avversari che da ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania ai raggi X. L’Italia affronta la sua bestia nera : La Lituania arriva in Italia per disputare, da titolare di uno dei pass finora staccati per i Mondiali di Cina 2019, la terza gara delle Qualificazioni. Pur priva degli elementi delle squadre NBA e di Eurolega, la selezione dei giocatori per questa trasferta raccoglie più di un buon nome. Andiamoli a vedere uno per uno, anticipando che quattro dei sottoelencati, e cioè Kalnietis, Juskevicius, Maciulis e Bendzius, sono stati affrontati dagli ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione di classifica dell’Italia. Serve una vittoria per volare in Cina : Due sfide fondamentali attendono la Nazionale italiana di Basket maschile. Giovedì 29 novembre e domenica 2 dicembre gli azzurri di coach Meo Sacchetti scenderanno in campo contro Lituania e Polonia per la terza e la quarta partita della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019. La prossima rassegna iridata si terrà in Cina e l’Italia non vi partecipa dall’edizione in Giappone del 2006, quando usufruì di una wild card concessa ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Andrea Cinciarini ci sarà per Polonia-Italia : Andrea Cinciarini si aggregherà all’Italia in vista della sfida contro la Polonia valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. Il playmaker dell’Olimpia Milano non potrà essere presente per la partita contro la Lituania (in programma il 30 novembre a Brescia) perché si giocherà in contemporanea al match di Eurolega dell’Armani contro lo Zalgiris Kaunas, ma sarà disponibile per Polonia-Italia (2 dicembre a Danzica). Si tratta ...

Basket - un calendario folle. Italia-Lituania si giocherà in contemporanea a Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano. Un sistema che non funziona : Andrea Cinciarini doveva esserci, e ci sarà solo contro la Polonia. Jeff Brooks non ci sarebbe stato comunque. I due lituani dell’Olimpia Milano e tutti quelli dello Zalgiris Kaunas non ci saranno. Una scena ormai consueta, visto che Eurolega e FIBA si fanno la guerra dal 2016 per via dell’impossibilità di trovare un accordo sui calendari. Questa volta, però, accade qualcosa che va al di là di ogni paradosso: giovedì 29 novembre alle ...

Qualificazioni Coppa del Mondo Basket 2019 – Polinia-Italia - il programma della settimana : a Danzica ci sarà Cinciarini : Il CT Sacchetti convoca Andrea Cinciarini in vista del match contro la Polonia: il playmaker di Milano si aggregherà agli Azzurri il 30 novembre Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha convocato Andrea Cinciarini. Il playmaker dell’Olimpia Milano si aggregherà agli Azzurri nella mattinata del 30 novembre e viaggerà con la squadra alla volta di Danzica, dove il 2 dicembre l’Italia affronterà la Polonia (ore 20.15). Il programma Mercoledì ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Una rosa priva dei giocatori di NBA ed Eurolega : Giovedì sera a Brescia l’Italia affronterà la Lituania in un match che può davvero valere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2019. Meo Sacchetti, però, dovrà fare a meno, per questa sfida e per quella successiva in Polonia, dei giocatori che sono attualmente impegnati in NBA ed Eurolega. Non ci saranno, dunque, i vari Danilo Gallinari, Marco Belinelli (quest’ultimi mai interpellati comunque nel corso delle Qualificazioni), ma ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Riccardo Moraschini con l’Italia per Lituania e Polonia al posto dell’infortunato Flaccadori : Riccardo Moraschini sostituirà Diego Flaccadori nell’elenco dei convocati da Meo Sacchetti per le sfide che l’Italia sosterrà contro Lituania e Polonia nell’ambito delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Flaccadori, durante l’ultimo incontro di campionato vinto da Trento per 71-66 contro Brescia, si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra: lo staff medico, al termine della valutazione dell’entità ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1 : Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti - conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti : Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di Basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa. Nel ...