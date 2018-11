Basket | Italia-Lituania 70-65

Basket - Meo Sacchetti sulla vittoria dell’Italia contro la Lituania : “Questa squadra sa soffrire e uscire dai momenti difficili” : I Mondiali 2019 di Basket si avvicinano per l’Italia di Meo Sacchetti. Gli azzurri hanno sfatato il tabù Lituania a Brescia nelle qualificazioni alla rassegna iridata, superando 70-65 i temibili rivali dopo ben 12 anni (3-12 il conto aggiornato degli incontri ufficiali). I nostri portacolori hanno messo sul campo tutte le loro armi: determinazione e voglia di vincere per sconfiggere una compagine che in passato tanto ci ha fatto ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia tutta cuore e grinta. Batte la Lituania e avvicina la Cina : La Cina ed il Mondiale sono sempre più vicini. L’Italia Batte la Lituania per 70-65 e fa un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima rassegna iridata. Per la matematica certezza gli azzurri dovranno vincere in Polonia domenica, ma praticamente l’attuale situazione in classifica mette abbastanza al sicuro gli azzurri, che mantengono tre vittorie di vantaggio su Croazia (con anche differenza canestri a favore) ed Ungheria a ...

LIVE Italia-Lituania Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : 53-53 alla fine del terzo quarto

LIVE Italia-Lituania Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 42-35 all'intervallo - Abass in grande spolvero!

LIVE Italia-Lituania Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : baltici avanti 20-24 dopo il primo quarto con 4/4 da tre

Basket - Italia-Lituania LIVE verso il Mondiale 2019 : L'obiettivo è 'continuare a sognare', come raccontava ieri Pietro Aradori. A Brescia l'Italia ospita la Lituania in un match di qualificazione al Mondiale 2019: i baltici sono una delle 7 squadre già ...

LIVE Italia-Lituania Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri per l'impresa contro la bestia nera baltica

Italia-Lituania - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 stasera in tv : a che ora inizia e su che canale vederla : Oggi, giovedì 29 novembre, torna in campo la Nazionale italiana di basket maschile. L’Italia di coach Meo Sacchetti affronterà la Lituania nella terza partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 che si terranno in Cina. Partita importante per gli azzurri che con una vittoria metterebbero una grossa ipoteca sul passaggio del turno, pur non acquistandone la matematica certezza. La Lituania arriva all’incontro forte ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia contro la sua bestia nera. Vincere con la Lituania per avvicinare la Cina : Vincere contro la propria bestia nera per avviCinare la Cina. Questo è l’obiettivo dell’Italia nel match di stasera a Brescia contro la Lituania nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri, nella seconda fase, sono reduci dalla due belle vittorie contro Polonia ed Ungheria ed ora affrontano colei che guida il girone a punteggio pieno, ma che è comunque già qualificata. Infatti i lituani hanno staccato il pass per la Cina ...

Italia-Lituania Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Sarà una serata decisiva per l’Italbasket quella di stasera a Brescia. La nazionale di coach Meo Sacchetti affronterà la Lituania in un match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. Proprio con una vittoria gli azzurri avrebbero più di un piede in Cina e le successive sfide potrebbero diventare anche delle semplici amichevoli. Mancheranno tanti big, come Gallinari, Belinelli, Datome e Melli, ma ci sarà il grande ritorno in azzurro ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i precedenti tra Italia e Lituania. I baltici sono un incubo ricorrente : Non li battiamo dall’agosto del 2004, da quella notte magica di Atene, da quella che resta una delle vittorie più belle della storia del Basket Italiano. Ancora una volta il destino ha voluto che Italia e Lituania si affrontassero in una competizione ufficiale e domani sera a Brescia per gli azzurri c’è un’altra partita che può valere tantissimo. Proprio contro la nostra bestia nera, proprio contro quegli avversari che da ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania ai raggi X. L’Italia affronta la sua bestia nera : La Lituania arriva in Italia per disputare, da titolare di uno dei pass finora staccati per i Mondiali di Cina 2019, la terza gara delle Qualificazioni. Pur priva degli elementi delle squadre NBA e di Eurolega, la selezione dei giocatori per questa trasferta raccoglie più di un buon nome. Andiamoli a vedere uno per uno, anticipando che quattro dei sottoelencati, e cioè Kalnietis, Juskevicius, Maciulis e Bendzius, sono stati affrontati dagli ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione di classifica dell’Italia. Serve una vittoria per volare in Cina : Due sfide fondamentali attendono la Nazionale italiana di Basket maschile. Giovedì 29 novembre e domenica 2 dicembre gli azzurri di coach Meo Sacchetti scenderanno in campo contro Lituania e Polonia per la terza e la quarta partita della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019. La prossima rassegna iridata si terrà in Cina e l’Italia non vi partecipa dall’edizione in Giappone del 2006, quando usufruì di una wild card concessa ...