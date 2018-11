Barba e baffi | studio rivela stile Hipster al capolinea la nuova tendenza è il look curato

Baffi e Barba - così le portano le star questo inverno : Vi avevamo già parlato dello studio The Paradox of Masculinity pubblicato sul Journal of Evolutionary Biology, dal quale emerge che alle donne l’uomo con la barba piace molto perché dà un senso di affidabilità. Quindi quale miglior occasione per un cambio di look in inverno? Qui sette idee in diretta da Hollywood e dintorni, dalla barba folta alla quasi rasata, passando per i (difficili) Baffi. I Baffi fitti, come Henry Cavill. C’è ...