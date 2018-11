Bambini oltre le sbarre per giocare in carcere una partita con papà

Meduna di Livenza - il paese che l’amianto sta uccidendo : oltre 300 Bambini a rischio : “La notte non riesco più a dormire sapendo del pericolo che corrono i miei figli”. Gli abitanti di Meduna di Livenza , piccolo comune in provincia di Treviso, sono esasperati. Da anni, un “mostro” di 3mila metri quadrati di amianto incombe sulle loro teste. Una “bomba ecologica” a due passi da scuole e abitazioni che minaccia la salute dei cittadini.Continua a leggere

Accadde oggi : nel 1943 a Roma il rastrellamento di oltre mille Ebrei tra cui 200 Bambini - la maggior parte morì ad Auschwitz : Era l’alba, le 5:30 del mattino, quando il 16 ottobre 1943 a Roma trecentosessantacinque uomini delle SS tedesche diedero il via al tragico rastrellamento nelle case della comunità ebraica della capitale. Il giorno non fu scelto a caso: di sabato, festivo per gli Ebrei, avrebbero trovato in casa quasi tutti i componenti delle famiglie. La retata coinvolse non solo il ghetto, ma anche altre zone della città: 1259 persone vennero sequestrate ...