Bambini e mense scolastiche Lettera aperta del sindaco di Samassi alla sindaca di Lodi

Bari - la rivolta del cuscus nelle mense scolastiche : I nostri Bambini non lo vogliono : cuscus di verdure, hamburger e polpette di legumi, fave e bietole, carote col prezzemolo: sono i cibi maggiormente sgraditi ai piccoli alunni, che a detta delle mamme non gradiscono i cibi distribuiti nelle mense scolastiche di Bari. Le mamme su Facebook hanno dato vita a un acceso dibattito, chiamando in causa il sindaco Antonio Decaro e l'assessora comunale all'Istruzione, Paola Romano, come abbiamo raccontato sulla nostra edizione ...

Lodi : delibera riapre le mense ai Bambini stranieri : Per il sindaco Sara Casanova non si tratta di un passo indietro. In assenza delle certificazioni sui beni nelle nazioni d'origine, alle famiglie di stranieri basterà una dichiarazione del consolato di ...

Lodi - Bambini esclusi dalle mense anche in altre città : i casi da Vigevano a Palazzago. Asgi : “Cancellare le delibere” : Esiste una linea invisibile che collega la città di Lodi ad altre città della Lombardia. Comuni grandi e piccoli, molti a trazione leghista. Tutti hanno adottato lo stesso provvedimento per l’accesso ai servizi scolastici e sociali, quello che obbliga le famiglie straniere extra comunitarie a presentare, oltre all’Isee, un certificato sul possesso di immobili o beni rilasciato dal proprio Paese di provenienza. Pena: la perdita delle ...

Lodi : mense scolastiche separate per Bambini stranieri. E' bufera : Insorgono il Pd e Curia. Il ministro Bussetti disponibile ad incontrare la sindaca Sara Casanova, difesa dal vicepremier Salvini - Il Comune di Lodi la definisce la norma "anti-furbetti", ma la ...