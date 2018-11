Bale in Italia? L' agente | ' Grazie alla Juve la Serie A attira di nuovo i campioni'

Cos'è il Global Compact/ Accordo ONU per dare una risposta gloBale all'immigrazione : l'Italia non firma? - IlSussidiario.net : Cos'è il Global Compact? Il trattato ONU per dare risposte Globali al problema dell'immigrazione vede contrari USA e blocco Visegrad: l'Italia firmerà?

Il RAFFREDDAMENTO gloBale spazzerebbe via mezza Italia... : In un mondo più freddo le tempeste che si abbattono sul nord Europa potranno sfruttare il calore del Mediterraneo per approfondirsi e seminare distruzione anche nel Mediterraneo. Solo dopo alcuni ...

Record di Balenottere avvistate tra Italia e Francia : venti in un solo giorno - si valuta il rischio collisione con le navi : Sono più di venti le balenottere avvistate in un solo giorno lungo la tratta Nizza-Bastia e 4 durante un viaggio di monitoraggio sulla tratta Savona-Bastia. Sono curiosi e da Record i risultati ottenuti durante la dodicesima stagione di monitoraggio cetacei dalle navi della Corsica Sardinia Ferries. Le balenottere sono state avvistate più che altro a coppie. “Il dato è sorprendente perché questi avvistamenti sono stati fatti tra fine ...

Altan firma il primo cartone animato sulle famiglie arcoBaleno. C’è speranza anche per l’Italia : Una notizia importantissima per il nostro Paese, ancora molto timido e impreparato a immaginare formazioni familiari che si discostino da quelle tradizionali monoparentali, ossia formate da padre, madre e figli. La storia racconta di un piccolo uovo con le gambe che, volendo sapere che cos’è una famiglia, gira per il mondo conoscendo piccoli pinguini cresciuti da due papà, gattini con due mamme, una famiglia monoparentale con papà ...

Dazi e recessione gloBale - ecco cosa preoccupa tre direttori finanziari italiani su cinque : Le dinamiche di crescita dell'economia dell'eurozona sono più deboli rispetto allo scorso anno quando l'euro zona è cresciuta ad un ritmo record del 2,5 per cento. Questo risultato è principalmente ...

Fmi taglia crescita gloBale - confermato Pil italiano : ... evidenziando come l'incertezza politica ' potrebbe scoraggiare gli investimenti privati e indebolire l'attività economica in diversi paesi, aumentando la possibilità di riforme più lente o ...

Cambiamenti climatici - allarme dell’IPCC sul riscaldamento gloBale : tendenza “evidente anche in Italia” - +1 - 49°C nel 2018 : “E’ evidente la tendenza al surriscaldamento anche in Italia dove si è registrata una temperatura superiore di 1,49 gradi la media storica nel 2018 che si classifica come l’anno piu’ bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’anno in riferimento all’allarme degli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti ...