Ayrton Senna | la rivelazione della sua ex | “Un mese prima della morte mi disse | ‘Sento

Ayrton Senna - la rivelazione della ex : "Disse : sento che non vivrò a lungo" : ' Lui era ancora in Lotus, era alle prime armi ', ammette Cristina Pensa ospite nel programma Vieni da me , condotto su RaiUno da Caterina Balivo, parlando di Ayrton Senna . Un'amore che ricorda ...

Ayrton Senna : pilota di rally per un giorno : Basta dire GP del Brasile e c’è un solo nome che viene immediatamente alla mente: Senna. Ayrton sarà per sempre associato alla Formula 1 e alla sua età d’oro ma, con il WRC che si conclude in Australia proprio questo weekend, è un buon momento per riflettere su un altro momento incredibile nella sua carriera […] L'articolo Ayrton Senna: pilota di rally per un giorno sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

All'asta il casco di Ayrton Senna" : Insomma un'occasione da non perdere, online fino al prossimo 29 ottobre, per i tanti sostenitori dell'indimenticabile campione brasiliano che ancora oggi ricordano con affetto in tutto il mondo il ...

Ayrton Senna : una collezione privata all’asta : Ayrton Senna da Silva è un’icona della storia della Formula 1. Sul sito di aste online Catawiki è possibile prendere parte a diverse aste di memorabilia della carriera del campione brasiliano: una collezione rara che include più di 250 pezzi unici per un valore di circa 1.000.000 €, che hanno fatto parte di una collezione […] L'articolo Ayrton Senna: una collezione privata all’asta sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

All'asta casco Ayrton Senna con cui sfidò esordiente Schumi : ... e nel 1992, fanno parte di una collezione rara che include più di 250 pezzi unici per un valore di circa 1 milione di euro, che hanno fatto parte di una collezione privata celata al mondo per ...

Corinthians per Ayrton Senna : la terza maglia è dedicata a lui : Il Corinthians, club della massima serie brasiliana e uno dei più blasonati del mondo, ha presentato la terza maglia della stagione con cui ha inteso omaggiare Ayrton Senna. La casacca Nike – a bande orizzontali come da tradizione – sfoggia la firma della leggenda della F1 al posto dello sponsor frontale ed è in nero e oro. Il lancio del kit coincide col trentesimo anniversario dalla vittoria del primo dei suoi tre titoli mondiali. ...