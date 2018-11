Autostrade | ispezione dei tecnici del Mit su 3 ponti | “Sollecitata chiusura di uno su

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 novembre 2018) Un “sollecito” didi un ponte sulla A16 Napoli-Canosa e il “suggerimento” di limitazione del traffico sul viadotto Moro lungo la A14, in provincia di Chieti, per il “degrado avanzato”. È il risultato delle ispezioni disposte dal ministero delle Infrastrutture dopo il ferimento di una donna dovuto al distaccamento di un pezzo di calcestruzzo da un ponte dell’autostrada Bologna-Taranto. “Oltre all’emergenza, c’è la prevenzione”, spiega Danilo Toninelli nell’annunciare il risultato del lavoro svolto dall’Ufficio ispettivo territoriale di Roma nel corso dei controlli su 3in tratti gestiti daper l’Italia.Sul viadotto Moro, in provincia di Chieti, dunque sempre lungo la A14 Bologna-Taranto, gli ispettori del Mit “hanno rilevato uno stato di degrado avanzato” e per ...