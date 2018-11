Auto finisce fuori strada e si ribalta | ferita una donna

Sanremo : scontro tra Auto e moto in corso Imperatrice - 58enne finisce in ospedale : Incidente stradale alle 20,30 in corso Imperatrice a Sanremo a causa di una errata manovra, ancora al vaglio della polizia municipale, uno scooter condotto da un 58enne , M. L., si è scontrato con una ...

Ascoli - Auto finisce in un fossato : Antonio muore a 42 anni intrappolato tra le lamiere : Antonio Zeffire, 42enne residente a Monteprandone ma di orgine pugliese, è morto intrappolato tra le lamiere della sua auto: dopo averne perso il controllo, per cause ancora da chiarire, è finito nel canale di raccolta delle acque dalle sponde in cemento armato che si trova al centro di una rotatoria. Lascia la moglie e tre figli.Continua a leggere

Perde controllo dell'Auto e finisce in un canale - morto 42enne pugliese : Teramo - Un uomo di 42 anni è morto questa mattina per le conseguenze di un incidente stradale accaduto sulla strada provinciale della Bonifica del Tronto, nel Comune di Controguerra (Teramo). Vicino alla strada che porta a Pagliare di Spinetoli, una Ford Focus condotta dal 42enne, originario della Puglia, residente a Monteprandone di Ascoli Piceno, non ha rallentato in prossimità della rotonda per cause che sono in corso di ...

Investita da Autobus - finisce in ospedale 15enne : Pescara - E' stata ricoverata in ospedale diPescara una ragazza di 15 anni per le lesioni riportate dopo essere stata Investita da un autobus di linea. al Terminal degli autobus di Pescara. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo era appena ripartito da uno stallo di sosta diretto verso via Pavone e Bassani, quando ha urtato la giovane con la parte laterale posteriore, nell'impatto, la ragazza è finita sotto al bus. Lanciato ...

Avezzano - perde il controllo dell’Auto e finisce fuori strada : morto 19enne : Un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Antrosano, frazione di Avezzano (L'Aquila) a Magliano dei Marsi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada.Continua a leggere

Incidente a Priola : 31enne finisce fuori strada e si ribalta con l'Auto : Incidente stradale, poco prima delle 6 di oggi 26 novembre, sulla statale 28 in località Priola, dove una giovane donna di 31 anni, A.L., di origini albanesi, è finita fuori strada con la sua vettura ...

Voragine sulla Pontina - Auto ci finisce dentro : un disperso Video : Una Voragine si è aperta a causa del maltempo sulla Pontina e una persona risulta dispersa a Terracina. L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 97+700 e sono in...

Perde il controllo dell'Auto e finisce in un giardino : La Spezia - Sono usciti autonomamente dall'auto senza conseguenze particolarmente gravi i tre giovani che la notte scorsa sono stati coinvolti in un incidente in via Sarzana fra Migliarina e La Pianta ...

Auto invade corsia opposta e finisce contro un camion : impatto devastante - un morto : Terribile incidente sulla variante tra lo svincolo per Castiglione di Cervia e quello per Milano Marittima. A perdere la vita è stato l'autista della vettura. La scena che si è presentava ai soccorritori è stata tremenda...Continua a leggere

L'Auto finisce nel fossato mentre vanno a scuola : morto Alessandro - 16 anni. Feriti i due amici : Un ragazzino di 16 anni, Alessandro Mazzetti, di Villacampagna, è morto in un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina a Melotta, in provincia di Cremona. L'auto, una Fiat...

Incidenti : Auto finisce in un fosso - un morto e due feriti nel Cremonese : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale a Melotta, frazione del comune di Casaletto di Sopra in provincia di Cremona, poco dopo le ore 8. Il bilancio è di un minorenne morto e di due giovani amici feriti. L'auto con i tre ragazzi a bordo è finita in un fosso per cause ancora da acce

Incidente mortale a Gaiole in Chianti - Auto finisce nel fiume : Gaiole in Chianti , Siena, , 21 novembre 2018 - Incidente mortale in via Verdi a Gaiole in Chianti. Una persona è morta sul colpo nel ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava. La vettura è finita ...

Scontro tra due Auto : Fiat Uno finisce in un fossato - morto il conducente : La vittima è un uomo di 49 anni. L'occupante dell'altra vettura, una Bmw, è risultato positivo all'alcol test

Finisce con lo scooter sotto un’Auto a Catania : Roberto muore a 17 anni - ferito l’amico : Roberto Battaglia è morto a 17 anni in un incidente stradale a Pedara, Catania. Era a bordo del suo scooter quando ne ha perso il controllo ed è caduto finendo sotto un'auto. ferito gravemente, anche se non è in pericolo di vita, un amico coetaneo che viaggiava con lui.Continua a leggere