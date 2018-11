Auto elettriche – La libertà di ricaricare il veicolo ovunque grazie a Bosch e

Automobili Pininfarina investirà oltre 20 milioni di € a sostegno del design pura per lo sviluppo di una gamma di vetture elettriche di lusso a elevate prestazioni : Automobili Pininfarina ha presentato oggi nuove immagini del prototipo di hypercar PF0 e ha confermato un investimento di oltre € 20 milioni in una nuova cooperazione con Pininfarina SpA. L’investimento sosterrà la progettazione, lo sviluppo e la produzione della hypercar elettrica di lusso PF0 e della futura gamma di vetture Automobili Pininfarina. Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “È un piacere e un privilegio ...

Trump : 'Valutiamo taglio di tutti gli aiuti a GM. Inclusi quelli per Auto elettriche' : NEW YORK - 'Sono molto deluso da General Motors e Mary Barra per le chiusure degli impianti degli impianti in Ohio, Michigan e Maryland. Niente viene chiuso in Messico o Cina. Gli Stati Uniti...

Tesla - molto più di Auto elettriche : dall’energia alla mobilità - tante idee per un futuro di sviluppo e sostenibilità : 1/50 ...

GM raddoppia impegno su Auto elettriche e guida autonoma - Trump tuona contro chiusure impianti : General Motors pronta a chiudere ben 5 stabilimenti in Nord America con un taglio complessivo del 15% della forza lavoro per un totale di circa 14.700 posti , di cui almeno 8.100 impiegati e 6.000 ...

Tesla Model S 100D : la Regina delle Auto elettriche guida da sola e vanta prestazioni da supercar [TEST DRIVE] : La Tesla Model S offre prestazioni superlative e permette di viaggiare in maniera sicura e confortevole anche se bisogna tenere d’occhio autonomia e posizione dei punti di ricarica Quando fece il suo debutto nel 2012, la Tesla Model S cambiò per sempre il modo di concepire le automobili elettriche, fino a quel giorno considerate noiose, lente e soprattutto caratterizzate da una scarsa autonomia d’esercizio. L’arrivo sul mercato della Model ...

Cresce mercato Auto elettriche e ibride : +1 - 2% e +0 - 2% in 10 mesi : Milano, 21 nov., askanews, - Nei primi 10 mesi dell'anno Cresce la quota di mercato di auto elettriche e ibride, rispettivamente dell'1,2%, 4,4% del totale delle vendite, e dello 0,3%, +0,2% rispetto ...

Osservatorio Nomisma - Gli incentivi e le agevolazioni spingono le Auto elettriche : Il diritto ai parcheggi gratuiti, l'accesso libero ai centri delle città o alle zone a traffico limitato, l'esenzione dal pagamento del bollo e i sistemi di incentivi all'acquisto sono i motivi che stanno spingendo molti italiani a ricorrere all'acquisto di veicoli a propulsione elettrica o ibrida. quanto emerge da una ricerca dell'Osservatorio Mobilità smart e sostenibile di Nomisma, con il sostegno, tra gli altri, della banca Bper e della ...

Zwickau - la storica fabbrica della Trabant produrrà Auto elettriche" : La marca Volkswagen sta contribuendo attivamente a questa trasformazione, anche per tutelare l'impiego dei suoi lavoratori in tutto il mondo - conclude Ulbrich - . La trasformazione di Zwickau nell'...

Volkswagen : piano per riconvertire le fabbriche per Auto elettriche. Emden e Hannover le prime - sinergie con Skoda e Seat : WOLFSBURG - Eco compatibilità, abbattimento delle emissioni nocive, sviluppo della motorizzazione elettrica. Sembrano slogan, spot pubblicitari, parole buttate lì a caso, guardando a un...

Volkswagen investirà 50 miliardi in 5 anni per Auto elettriche - guida autonoma e servizi digitali : WOLFSBURG - Un budget da 50 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi 5 anni per guardare al futuro del comparto automotive, dalle auto elettriche a quelle a guida autonoma fino ai servizi...

Volkswagen : 44 miliardi in 5 anni per Auto elettriche - guida autonoma e non solo : Abbiamo già visto negli ultimi anni come sempre più aziende automobilistiche hanno scelto di investire sul futuro della mobilità, puntando maggiormente sulle vetture a zero emissioni. Tanti gli investimenti annunciati dai principali colossi del settore che hanno scelto di anticipare il cambiamento per non trovarsi impreparati alle innovazioni del futuro. Uno dei progetti certamente più interessanti e ambiziosi appare quello presentato di ...

Azioni Volkswagen - 44 miliardi di investimenti in Auto elettriche e guida autonoma : Abbastanza facile cercare di comprenderne il motivo: Berlino sente infatti come sempre più forte la pressione dell'economia cinese sul business delle auto elettriche, che più che dal punto di vista ...

Auto elettriche e car sharing - Italia fanalino di coda : Milano, 11 nov. , AdnKronos, - Italia nelle retrovie della classifica mondiale della mobilità del futuro. Infrastrutture inadeguate e quadro normativo arretrato sono i principali ostacoli allo ...

Auto elettriche e car sharing - Italia fanalino di coda : Italia nelle retrovie della classifica mondiale della mobilità del futuro . Infrastrutture inadeguate e quadro normativo arretrato sono i principali ostacoli allo sviluppo di car sharing, Auto ...