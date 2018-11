Australia tra forti Alluvioni e Incendi

Golf – Australian PGA Championship : inizio in salita per Paratore - dominio degli Australiani : Australian PGA Championship: partenza in sordina per Renato Paratore Renato Paratore ha iniziato all’81° posto con 73 (+1) colpi l’Australian PGA Championship, torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che si sta svolgendo sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72) a Benowa, sulla Golf Coast nel Queensland. dominio degli Australiani, peraltro prevedibile essendo in stragrande maggioranza. che occupano la ...

Australian PGA - McLeod e Jager in vetta : Partenza super per Jake McLeod e Matt Jager nell'Australian PGA Championship di golf. A Gold Coast, nel Queensland, nel round d'apertura del torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA ...

Australia - prosegue il meteo folle : alluvioni a Sydney e incendi nel Queensland mettono in ginocchio lo stato [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Golf - European Tour 2019 : McLeod e Jager al comando dell’Australian PGA Championship dopo il primo giro - indietro Renato Paratore : Settimana particolarmente ricca per lo European Tour 2019 di Golf: in contemporanea si disputano infatti l’Africa Bank Mauritios Open e l’Australian PGA Championship. Il secondo si è aperto nella notte italiana presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). dopo le prime 18 buche si è formata al comando una coppia australiana composta da Jake McLeod e Matt Jager. I due hanno chiuso il giro odierno in 66 colpi, con un -6 ...

Australia - Coldiretti : “In Italia Chianina super gigante kikers” : In Italia viene allevata la razza bovina Chianina che è la più grande al mondo, tanto che con i tori raggiunge le 1,6 tonnellate di peso e i due metri di altezza al garrese mentre le mucche, dal manto candido, pesano mediamente 800-900 chili anche se spesso arrivano oltre la tonnellata. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la vicenda di Kickers un manzo di razza frisona che è sfuggito al mattatoio dove era destinato perché pesa 1,4 ...

Knickers - la mucca più grande dell’Australia - è una star del web : pesa 1.400kg ed è alta quasi 2 metri [VIDEO] : Knickers, un’enorme mucca della razza frisone del ceppo americano Holstein Friesian, è diventata famosa dopo che il suo proprietario l’ha definita la mucca più grande dell’Australia. L’esemplare di 7 anni è alto 1,94 metri, pesa 1.400kg (più di un’auto) e vive in una fattoria nella città di Myalup, nell’Australia occidentale. Una normale mucca da latte di Holstein Friesian solitamente è alta 1,8m e pesa oltre 1.100kg. Knickers dunque è ...

Australia - Queensland in ginocchio per 138 incendi : “La gente brucerà fino alla morte. È come un ciclone di 5ª categoria diretto proprio verso la vostra porta” [FOTO] : 1/15 ...

Incendi in Australia : allarme “catastrofico” - evacuate migliaia di persone nel Queensland : Australia devastata da siccità e Incendi: nel Queensland le autorità hanno ordinato l’evacuazione di migliaia di persone a causa di un rogo che minaccia la località di Gracemere, sulla costa orientale. In totale, nel Queensland stanno divampando oltre 130 Incendi, ma quello che desta più preoccupazione è proprio quello di Gracemere. Nelle aree colpite numerose case sono state distrutte dalle fiamme, oltre 30 scuole sono state chiuse e il ...

Nuovo spiaggiamento di massa in Australia : morti 28 cetacei : Nuovo spiaggiamento di massa dopo il ritrovamento di 145 balene pilota nei giorni scorse sull’arenile della Nuova Zelanda: in Australia 28 cetacei sono stati trovati morti in un’isola remota. Un pilota di un aereo privato, sorvolando il Croajingolong National Park nello stato di Victoria, ha avvistato 27 balene pilota e una megattera sulla spiaggia. I soccorritori hanno trovato 8 esemplari ancora vivi ma in condizioni critiche, e ...

Australia : forti piogge nell’area di Sydney - inondazioni e caos trasporti : Precipitazioni torrenziali si sono registrate nell’area di Sydney, con conseguenti pesanti disagi: numerosi i voli annullati, le linee ferroviarie chiuse e gli automobilisti bloccati su strade allagate. Almeno 6mila persone sono rimaste senza elettricità. Secondo l’Ufficio meteo locale, in alcune aree sono caduti 106mm di pioggia in poche ore a fronte di una media per l’intero mese di novembre di 84mm. Nelle prossime ore sono ...

Golf – Eurotour - Paratore vola in Australia per il secondo impegno di stagione : Nell’Australian PGA, in programma nel Queensland, difende il titolo Cameron Smith Renato Paratore, dopo la bella prestazione nella World Cup insieme ad Andrea Pavan (sesti), è rimasto in Australia per prendere parte all’Australian PGA Championship (29 novembre-2 dicembre), torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA of Australia, che avrà luogo sul percorso del RACV Royal Pines Resort, a Benowa, sulla Golf Coast nel ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : a Bhubaneswar si assegna il titolo. Australia che vuole confermarsi : Scatta nel week-end la quattordicesima edizione della Coppa del Mondo di Hockey su prato al maschile (quest’anno, a differenza di quanto successo l’ultima volta in quel di The Hague, uomini e donne disputano la manifestazione in due sedi diverse). Appuntamento dal 28 novembre al 16 dicembre in India, in quel di Bhubaneswar. Una battaglia e uno spettacolo sicuramente unico, con tantissime squadre pronte a giocarsi il titolo ...

Australia : Bimba di 7 anni aggredita e violentata nel bagno della scuola di danza : La piccola è stata aggredita, trascinata in bagno e poi brutalmente violentata a soli 7 anni da un uomo di 54 anni nella scuola di danza che frequentava, la vittima una bambina Australiana all'interno di una toilette di uno studio di danza a Kogarah, nel sud di Sydney. La piccola è stata aggredita da Anthony Sampieri che ha anche minacciato di ucciderla per costringerla a subire l'abuso. L'orribile scena sarebbe stata anche filmata dal ...