Atletica | Valeria Straneo torna in gara dopo due anni | l’azzurra parteciperà alla

sportfair

: RT @atleticaitalia: #atletica la primatista italiana di #maratona Valeria Straneo si prepara a tornare in gara sui 42,195 km a più di due a… - robybrunelli : RT @atleticaitalia: #atletica la primatista italiana di #maratona Valeria Straneo si prepara a tornare in gara sui 42,195 km a più di due a… - CorriMaratona : RT @atleticaitalia: #atletica la primatista italiana di #maratona Valeria Straneo si prepara a tornare in gara sui 42,195 km a più di due a… - evangelista1951 : RT @atleticaitalia: #atletica la primatista italiana di #maratona Valeria Straneo si prepara a tornare in gara sui 42,195 km a più di due a… -

(Di giovedì 29 novembre 2018)è pronta a rientrare in azione sulla distanza,più di due, per lasciarsi alle spalle un paio di stagioni contrassegnate da problemi fisici Domenica 2 dicembre si corre la maratona di Valencia, in Spagna, e saranno passati 840 giorni dall’ultimasui 42,195 chilometri della primatista italiana, quella disputata alle Olimpiadi di Rio.è pronta a rientrare in azione sulla distanza,più di due, per lasciarsi alle spalle un paio di stagioni contrassegnate da problemi fisici. E per riprendere il filo di una brillante carriera, che l’ha vista due volte sul podio internazionale: argento ai Mondiali del 2013 e agli Europei del 2014, mentre nelle due partecipazioni a cinque cerchi si è piazzata settima nel 2012 e tredicesima nel 2016. A 42compiuti, l’alessandrina del Laguna Running si rimette in gioco con il suo stile: ...