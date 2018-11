Atletica | Martina Caironi ed Elena Vallortigara si aggiudicano il Premio ‘Candido Cannavò’

sportfair

(Di giovedì 29 novembre 2018) Felici ed emozionate le due atlete alla consegna del prestigioso, assegnato oggi a Milano presso la sede della Gazzetta dello Sport Un trofeo per due, al“Candido Cannavò” assegnato questo pomeriggio a Milano nella sede della Gazzetta dello Sport. Doppio rosa in casa della rosea, perché il ricordo intitolato allo storico direttore del quotidiano sportivo è andato a, salita in questa stagione a 2,02 nel salto in alto, e a, due ori paralimpici e primatista mondiale dei 100 metri. “Due atlete che hanno superato diversi incidenti”, ha spiegato Andrea Monti, il direttore del quotidiano. Ad applaudire le due campionesse c’era la moglie del direttore, la signora Franca Roberto, e il figlio Alessandro. Presenti anche i vertici della Federazione Italiana diLeggera con il presidente Alfio Giomi e il vicepresidente vicario ...