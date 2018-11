Asta BTP a 5 e 10 anni | rendimenti e risultati collocamento di oggi

Titoli di Stato - venduti in Asta 4 - 2 miliardi di Btp. Cala il tasso ma anche la domanda : Una nuova asta di Btp bandita dal Tesoro si è chiusa con rendimenti in calo ma una domanda inferiore a quella registrata nelle precedenti emissioni. Il ministero dell’Economia ha assegnato tutti i 4,25 miliardi di euro di Titoli di Stato e il tasso sul titolo a cinque anni, venduto per 2 miliardi, è sceso al 2,35% dal 2,58% precedente mentre quello sul decennale, venduto per 2,250 miliardi, è Calato al 3,24% dal 3,36%. La domanda per i ...

Pieno Asta BTP 5-10 anni - tassi in calo : ANSA, - ROMA, 29 NOV - Il Tesoro ha assegnato tutti i 4,250 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni con rendimenti in lieve calo. Il tasso sul titolo a cinque anni, venduto per 2 miliardi, è sceso al 2,...

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - oggi Asta Btp : ... riportando il guadagno più sostenuto in otto mesi, dopo che il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha affermato che i tassi Usa sono vicini al livello considerato neutrale per l'economia. Più cauti ...

Asta BTP indicizzati - rendimento a 1 - 45% : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Il Tesoro ha collocato tutti i 3,5 miliardi di euro di Btp a 5 anni indicizzati all'inflazione dell'Eurozona e di Ctz a 24 mesi. Il Btp indicizzato è stato assegnato per l'...

Tesoro : cancellata Asta BTP 13 dicembre : 12.18 Il Tesoro ha cancellato le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il 13 dicembre 2018. Lo comunica il Mef in una nota motivando la decisione con "l'ampia disponibilità di cassa e le ridotte esigenze di finanziamento". Il Mef precisa che tutte le altre aste del mese di dicembre si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.

Manovra - Tria apre alle modifiche : «Se spread alto a lungo rischi sui mutui» Pochi ordini : male l’Asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni». Moscovici: «No a mercanteggiamenti». Salvini al Commissario: «Basta insulti all’Italia. Il ministro dell’Economia: «Puntiamo a soluzione condivisa»

L'Asta dei Btp è un flop - perché nessuno li vuole? : Gli ordini complessivi si sono attestati a 2,16 miliardi sommando, gli acquisti degli investitori istituzionali e del pubblico dei più piccoli: è il secondo peggior risultato di sempre Analisi ...

Piazza Affari chiude in positivo ma non decolla l'Asta dei Btp : Mentre da Bruxelles arriva la bocciatura definitva della Commissione europea sulla manovra italiana, lo spread chiude la giornata in calo ma si conferma debole la domanda per il Btp.Al termine della terza giornata che chiude la fase di collocamento alla clientela retail, le sottoscrizioni si fermano a 140,6 milioni di euro. Il bond governativo destinato ai risparmiatori è parecchio debole. Si tratta del peggior risultato delle 14 edizioni del ...

