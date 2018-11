AREZZO | GOMMISTA UCCIDE LADRO DOPO 38 FURTI | INDAGATO Bufera sull' eccesso di legittima

I Carabinieri smentiscono il gommista di AREZZO : '38 furti? Cifra un po' lievitata' : Monica Dallara, capitano dei Carabinieri di Cortona, e Giovanni Rizzo, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Arezzo, hanno smentito quanto affermato dal gommista Fredy Pacini. L'imprenditore toscano, che nella notte di mercoledì ha ucciso un ladro, aveva infatti sostenuto di essere stato vittima di 38 furti. Un numero di intrusioni che lo avrebbero costretto a presidiare il proprio posto di lavoro anche di notte, dormendo nella sua ...

AREZZO : Salvini - a disposizione gommista - bene nuova legittima difesa da 2019 : Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Quel paese, all'uscita dall'autostrada, mi dicono che è un 'bancomat' per i delinquenti che, mi dicono, vanno a botta sicura: prendono, rubano e scappano e nessuno li becca. Ho sentito gli amministratori di quel Comune, alcuni parenti, non ho disturbato ovviamente il com

AREZZO - gommista spara e uccide ladro nella sua azienda : aveva già subito 38 furti : E' avvenuta la scorsa notte la vicenda che riguarda il 57enne Fredy Pacini, il gommista che a Monte San Savino, in provincia di Arezzo, ha freddato un ladro nella sua azienda. Pacini ha sparato vari colpi di pistola alla coscia e alla gamba di un 29enne moldavo, che stava tentando di trafugare oggetti con un complice. I due avevano infranto una vetrata con un piccone, poi ritrovato dai carabinieri. Pacini, ora indagato per eccesso di legittima ...

